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Dünya Siyonistler, Filistin mezarlığına saldırdı
Dünya

Siyonistler, Filistin mezarlığına saldırdı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’teki eski surların bitişiğinde yer alan El-Yusufiyye Kabristanı’nın duvar ve merdivenini yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:03:00 -
Siyonistler, Filistin mezarlığına saldırdı

Belediye ekibi, Eski Şehri bölgesini çevreleyen eski surun bitişiğindeki El-Yusufiyye Kabristanı’na ait alana bahçe yapma planıyla İsrail askerleri ve buldozerler eşliğinde geldi.

Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Yönetim Müdürü Ahmed ed-Decani, İsrail polisi eşliğindeki belediye ekibinin El-Yusufiyye Kabristanı bitişiğindeki Şehit Anıtı alanına baskın düzenlediğini belirtti. Decani, İsrail Belediyesi’nin kabristanın kuzey kısmındaki duvarı ve merdiveni yıkarak saldırılarına yeniden başladığını belirtti.

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