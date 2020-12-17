Siyonistler, Filistin mezarlığına saldırdı
İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’teki eski surların bitişiğinde yer alan El-Yusufiyye Kabristanı’nın duvar ve merdivenini yıktı.
Belediye ekibi, Eski Şehri bölgesini çevreleyen eski surun bitişiğindeki El-Yusufiyye Kabristanı’na ait alana bahçe yapma planıyla İsrail askerleri ve buldozerler eşliğinde geldi.
Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Yönetim Müdürü Ahmed ed-Decani, İsrail polisi eşliğindeki belediye ekibinin El-Yusufiyye Kabristanı bitişiğindeki Şehit Anıtı alanına baskın düzenlediğini belirtti. Decani, İsrail Belediyesi’nin kabristanın kuzey kısmındaki duvarı ve merdiveni yıkarak saldırılarına yeniden başladığını belirtti.