Siyonistle büyük dostluk! İsrail, Suud’ta askerî üs açıyor

Suudi Arabistan’da yönetimi elinde tutan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, siyonistlerle yakın dostluğunu artık gizlemiyor...

Ortadoğu’da Amerikan’ın kuklalığını yapıp Trump’ın Filistin ve Müslümanlar aleyhine olan tüm kirli işlerine desek veren Suud yönetimi şimdi de İsrail’e askeri üs kurması için toprak kiralıyor...

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Al-Khaleej gazetesi, Riyad ile Tel Aviv arasında sürdürülen gizli temaslar ve istişare toplantıları sonucu İsrail’in, S.Arabistan’da askeri hava üssü kurulması için mutabakata vardığını duyurdu. Bu mutabakatın, Suudi Arabistan’a destek veren Arap ülkeleri ile İsrail arasında yeni ufuklar açacağı ileri sürüldü.

Tarihte bir ilk olacak

Gelişmiş askeri ürünleri büyük anlaşmalar karşılığında İsrail’den satın alan Suudi için İsrail’in vazgeçilmez bir askeri pazar olduğunu belirten gazete, İsrail’in Arap ve Müslüman bir ülkenin derinliklerine girebildiği kadar girmeye çalıştığını da aktardı. İmzalanan mutabakatın hayata geçirilmesi durumunda da tarihte ilk defa İsrail’in, bir Arap ülkesinde bir askeri varlığı olacağı aktarılıyor. Bu gelişmenin Suudi Arabistan ile stratejik ittifaklara sahip diğer ülkelerin de İsrail ile normalleşme yolunda sıraya girmesine neden olabileceği, gazetenin dikkat çektiği bir diğer nokta.

İran korkusu iddiası

İddiaya göre Suudiler, İran tehlikesine karşı İsrail’in askeri gücünden faydalanmak için böyle bir adım atıyor. İran’a karşı olan ve bu konuda Amerika ve siyonistlerle ortak hareket eden Suud Prensi bin Selman’ın Tahran’ın olası bir saldırısına karşı İsrail’e üs izni verdiği belirtiliyor.

İsrail’e tahsis edilen yerin Prens Sultan bin Abdül Aziz Havalimanı’nın yakınında, Tabuk şehrine yaklaşık iki kilometre mesafede olduğunu doğrulandı. Tabuk Havalimanı, Riyad’ın 1100 km kuzeydoğusunda ve İsrail’in Kızıldeniz’deki Eilat bölgesine yaklaşık 200 km uzaklıkta.