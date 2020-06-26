Siyonistin Türkiye hazımsızlığı

Katil İsrail polisinin gerçekleştirdiği bu saldırının altında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destekten duyduğu rahatsızlık olduğunu söyleyen Filistinli Gazeteci Zaher Elbek, “TİKA’ya ait tabelaların sökülmesi İşgalci İsrail hükümetinin Türkiye’nin bölgedeki ve Kudüs’teki rolünü kısıtlama çabaları içerisinde gösterdiği saldırgan bir eylemdir. Bunun altında yatan mesaj ise Türkiye’nin projelerini Kudüs’te kolayca uygulanamayacağı anlamına vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu yobaz ve saldırgan eylem işgalci siyonizmin Türkiye’nin gerek hükümet gerekse halk olarak Filistin halkının yanında durmalarından rahatsız olduğunun bir göstergesidir. Filistin ve Türkiye halkını kışkırtan bu gayrinizami eylem iki halkın ilişkilerine ve ümmetin Kudüs’teki varlığına bir saldırıdır. Filistinliler olarak bu menfür saldırıya en güzel cevabımız Türkiye sevgimizdir. Yaşanan bu olay İsrail’in, Kudüs’teki İslamiyetin bütün varlıklarına yönelik izlediği politikanın çerçevesinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Saldırı Türkiye’ye”

“İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı, devletinin karakterini gösteriyor” diyen İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay da, “Bir ülkede mezar onarılıyor ve mezarı onaran kurum tabelasına saldırı gerçekleşiyor. Bu nasıl bir kindarlık? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir karakter anlamak mümkün değil. Bu saldırının arkasında önümüzdeki 15 Temmuz’da İsrail’in gerçekleştireceği bir ‘ilhak’ projesi var. İsrail’de herkes dört gözle bu ilhak projesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Bu saldırıyla ilhak için yapılacak protestoları gölgelemeye çalıştıklarını düşünüyorum. TİKA devlet kurumudur. Yapılan bu saldırı aslında Türkiye’ye karşı yapılmıştır” görüşünü dile getirdi.