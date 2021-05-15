Siyonisti durduracak tek güç Türkiye

Hakkı Bilir İstanbul

Siyonist İsrail’in hain saldırılarının önüne geçebilecek tek gücün Türkiye olduğu, Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çaba sonrasında bir kez daha gözler önüne serildi. Terör devleti İsrail’in zulmünü meşrulaştırmak adına yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi hedef alması ve rahatsızlığını dile getirmesi de bu durumun kanıtı oldu. Uzmanlar, İsrail’in güçten anladığını ve siyonist vahşet karşısında dik durabilecek tek gücün Türkiye olduğunu beyan ettiler.

Mazlumların gözü Türkiye’de

Beytülmakdis Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Ferhat Çakır, şunları dile getirdi: “İsrail’in zulmüne karşı, herkesin dönüp baktığı tek ülke Türkiye’dir. Bu bir tarihi misyondur. Dünya sadece Türkiye’nin ne dediğiyle ilgilenmektedir. Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi İsrail’i tedirgin ediyor. Mısır devletiyle bile konuşuyor. Çünkü o Filistin’deki dramı sonlandırmak istiyor. Bu noktada ciddi bir önderlik sergiliyor. İsrail yaptırımdan korkar ve bu güç sadece Türkiye’de var.” İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına dikkat çeken Çakır, “İsrail bütün açıklamalarında Türkiye’yi dilinden düşürmüyor. Türkiye’nin kendisine karşı aldığı tavırdan rahatsız. Bu durum rahat hareket etmesini de engelliyor” dedi.

İsrail ancak baskıdan anlar

Araştırmacı yazar Ercan Çifci de, “Nazi ruhunu şahsında yeniden canlandıran İsrail’in vahşetine ‘dur’ diyebilecek tek lider Erdoğan’dır. Reel-politik, kınama, boykot falan gibi sivil bazı girişimlerden İsrail’in etkilenmediği artık herkesin malumu. İsrail’in anladığı dil güçtür, baskıdır. Erdoğan bu manada İslam dünyasına liderlik edecek en önemli remz şahsiyettir” dedi. Sultan Abdulhamid Han’ın siyasi misyonunun Erdoğan ile devam ettiğini kaydeden Çifci, şöyle devam etti:

Abdulhamid’in ruhu Erdoğan’da

“Dünyanın gözü Anadolu’da, Erdoğan’da. Körfez ülkelerinde ürkek bir sessizlik var. Bir kısmında ABD ve Siyonist işbirlikçiler hâkim. Oysa Türkiye’de, Anadolu’da ise bir türlü kontrol edemedikleri, istedikleri gibi güdemedikleri Erdoğan var. Anadolu’nun Abdulhamid’den beri birleştirici bir yönü vardır. Filistinliler başta olmak üzere bütün İslam dünyasının gözü bu yüzden Anadolu’da. Siyonizmde sadece işgal edilmiş Filistin topraklarında terör estiren çete değil tüm dünyayı sömürmeye, yağmalamaya çalışan küresel çetenin adıdır. Bu sebeple Müslüman için her yer Siyonistlerle mücadele alanıdır.”