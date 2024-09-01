Siyoniste uşaklık bu olsa gerek! Yuh olsun size be

Doğruhaber yazarı Abdullah Aslan, CHP'nin Gazze'deki zulme karşı sessiz kaldığını ve Siyonist İsrail'e destek verdiğini belirtti. Aslan, CHP'nin HÜDA PAR'a yönelik düşmanca tutumunu da eleştirdi. CHP'nin Siyonistlerin maşası olduğunu söyleyen Aslan, Filistin halkının direnişine karşı çıkanların deşifre edilmesi gerektiğini dile getirdi. İşte Abdullah Aslan'ın dikkat çeken yazısı:

"Filistin/Gazze’deki vahşet durmadı, durmuyor. Zalimlerin saldırıları her gün onlarca can alıyor.

Gazze’deki Müslümanlar siyonistlerle çarpışırken dünyadaki Müslümanların da imtihanı gittikçe ağırlaşıyor.

Siyonistler dünya genelindeki uydularına, piyonlarına görev dağılımı yapmış vaziyetteler. Her bir maşasının, gündemi Gazze’deki katliamdan başka yere çekmek gibi bir görev içinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Gazze’de her gün çocuklar-kadınlar öldürülürken bu hainler, günlerdir Türkiye’de bütün gündemi HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nun içinde olduğu bir fotoğrafla meşgul ettiler.

HÜDA PAR’ın siyonistlerle ilgili tepkilerinden rahatsız olan bilumum CHP’liler ve onların ortakları DEM’liler ile PKK’lılar çileden çıkmışcasına HÜDA PAR’a kara çalıyorlar, iftira atıyorlar.

CHP’nin geçici başkanı Özgür Özel’in Gaziantep’teki skandal sözleri bunun açık göstergesi olmuştur.

Özgür Özel şehir merkezindeki HÜDA PAR tabelasından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek buna tahammül edilemeyeceğine dair konuştu, bu ayıp hepimize yeter diyerek açık hedef gösterdi.

Dün de CHP’nin vekilleri ve yetkilileri meydana asılı Şehit İsmail Heniyye’nin resimlerini çekiştirerek indirdiler ve ardından “Atatürk’ün askerleriyiz” diye de bağırdılar.

Filistin ve Gazze’nin meşru Başbakanı, HAMAS’ın şehit lideri İsmail Heniyye, siyonist israilin ve katil Netanyahu’nun hedefindeydi ve en son da İran’daki bir ziyareti esnasında şehit edilmişti.

Bu posterleri indirenler olsa olsa siyonistlerin maşaları ve ‘Netanyahu’nun askerleri olurlar.

Kendi topraklarını savunan ve Müslümanların ilk kıblesini korumak için canlarını kurban verenlerin resimlerini alkışlar eşliğinde indirenler olsa olsa alçak siyonistlerin yardakçıları ve maşaları olurlar, Netanyahu ve diğer katil yöneticilerin askerleri olurlar. Bu böyle bilinsin.

CHP ve devamında Kemalizm bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en büyük musibettir. Musibetin izalesi için asıldıkları dalların, arkasına saklandıkları unsurların kesinlikle gözden geçirilmesi gerekiyor.

İlk parti başkanları Mustafa Kemal’in arkasına sığınarak her şeyi yapmak onlar için doğalmış gibi bir hava estiriliyor.

Yok, öyle yağma… Arz-ı Mevud heyulasıyla vatan toprağına bile göz diken siyonistlerin amaçlarına hizmet eden bu güruha kesinlikle geçit verilmemelidir.

Heniyye’nin posterlerini veya üzerinde ayet, hadislerin yazıldığı pankartları yırtıp indirerek ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diye bağıranların, saklamaya çalıştıkları en büyük cürüm bu ülkeye karşı içinde bulundukları hıyanettir, dalalettir.

Siyonizme destek çıkan ve dolayısıyla kendi toprağına hıyanet eden bu zümrenin deşifre edilerek halkın dikkatine sunulması çok büyük önem arz ediyor.

Siyonizme ve siyoniste uşaklık edenler en büyük ihaneti bu ülkeye yapıyorlardır. Bu da böyle bilinsin."

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