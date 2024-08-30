"Siyonistcoin" skandalı "Yok artık" dedirtti! Filistinlilerin hesaplarına el koydular

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, İsrail’in kripto para piyasasında Filistinlilere yönelik müdahalelerini ele aldı. Acar, Binance’in İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilerin kripto varlıklarını engellediğini belirtti. Acar, bu durumun İsrail’in küresel güçlerle iş birliği yaparak Filistinlileri hedef almaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Siyonist lobilerin dünya üzerindeki etkisinin, bu tür ekonomik saldırılarla daha da netleştiğini söyleyen Acar, şunları kaydetti:

"Siyonistler tak diye 'emir' vermiş, kripto para piyasası şirketlerinden Binance 'şak' diye emri yerine getirmiş.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilerin kripto varlıklarını mercek altına alan şirket, bazılarının işlem yapmasını engellemiş.

Minareyi çalan kılıfı hazırlar!

Binance CEO'su Richard Teng, sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapmasının engellendiği yönünde açıklama yapmış.

Öyle ya da değil...

Binance'nin Filistinlilere yönelik hamlesinden bağımsız olarak biliyoruz ki ne kadar haksız olursa olsun İsrail hastalıklı kafasına koyduğu bir şeyi yapmak için 'destekçi' bulmakta zorlanmıyor.

İçinden geçmekte olduğumuz süreç 'sınır tanımayan Siyonist barbarlığın' katil ruhunu dünya âleme bir kez daha acı bir gerçeklikle gösterdi.

Buna mukabil, Gazze'de yaşananlar 'uluslararası sistem'in koca bir yalandan ibaret olduğunu gösterdi.

Dün de böyleydi bugün de... Ne yazık ki haklının değil güçlünün borusunun öttüğü bir dünyada yaşıyoruz.

İsrail yeter ki istesin, cihanın bütün sebepleri önüne serilir, sebep yoksa bile üretilir.

İsrail, Filistin topraklarını gasp etmiş; hırsızdan kim hesap soracak?

PKK ve türevleri Suriye'nin kuzeyine ve petrollerine çökmüş, bu haydutlara kim dur diyecek?

Bilakis, devlet kılığındaki 'süper ahlaksız' gangsterlerin himayesindeler.

Dolayısıyla kurt kuzuyu yemeye karar verdiğinde mutlaka sudan bir bahane bulunur.

Bütün hukuk kaidelerini ayaklar altına alarak Filistin halkı adına topladığı vergilere el koyan İsrail değil mi?

Camileri, kiliseleri, okulları, hastaneleri, mülteci kamplarını bombalayanlar bunlar değil mi?

Kim bu hukuksuzluğa, yasa dışılığa dur diyebildi.

Yavuz hırsızlar süslü cümlelerle işi kitabına uydurma sanatını iyi uyguluyorlar.

Binance'nin Filistinli hesaplara el koyma kararında (ABD Kongresinde Netenyahu'yu ayakta alkışlatan) 'Siyonistcoin' lobisinin etkisinin olmadığını kim iddia edebilir.

Gazze turnusol kağıdı oldu; Haklının değil güçlünün borusunun öttüğü apaçık ortada.

Ama şu var: Devletlerin gücü nice 'parlak' olursa olsun, bunların temellendikleri ahlak zemini balçıksa, söz konusu toplum, devlet, medeniyet er geç çöker.

Dokunulmaz, âri bir toplum inşa edeceğini düşleyen zorba ve ırkçı (Siyonist) İsrail acaba zulüm ile abad olabilir mi?"