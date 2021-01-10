Siyonist zulüm: İsrail Gazze'de tarımı bitirmek istiyor!

Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki narenciye bahçeleri İsrail'in ablukası ve tarım alanlarına sık sık saldırıları nedeniyle gün geçtikçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

'Arazilerimize buldozerlerle giriyorlar'

Filistinli çiftçi Ayid Ebu Ramazan, İsrail güçlerinin buldozerlerle sık sık sınırdaki tarım arazilerine ve bahçelere girmesi, askeri operasyonlar yapması, tarım ve narenciye bahçeleri için ayrılan arazileri sınırlaması nedeniyle turunçgil ihracatçısı Gazze'yi ithalatçı duruma düşürdüğünü söyledi.

'Gazze'deki tarımı yok etmeye çalışıyorlar'

Filistinli Ramazan, "İsrail, sistematik bir şekilde Gazze'deki tarımı yok etmeye çalışıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullandığı radyoaktif madde içeren bombalar ve tarım arazilerine sıktığı böcek ilaçları nedeniyle tarım arazilerinin toprak yapısı bozuluyor." dedi.

'İthal eder duruma düştük'

Bu olumsuzluklardan dolayı, narenciyede üretimin düştüğünü ve iç piyasadaki ihtiyacı dahi karşılayamayacak duruma geldiklerini kaydeden Ramazan, artık Gazze'nin narenciye ithal eder bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Resmi rakamlar!

Filistin'de açıklanan resmi verilere göre, narenciye ihracatı miktarı (1994-2006) arasındaki dönemde yüzde 90'dan daha fazla azaldı. Gazze'de 1994 yılında ihraç edilen narenciye miktarı 89 bin 307 tona ulaşırken, 2006 yılında bu miktar bin 733 tona kadar geriledi.