Siyonist zulmüne böyle tepki gösterdi: Kudüs'ten ya da Horosan'dan birileri çıkacak...

Siyonistlerin zulmüne ilişkin açıklamalarda bulunan din adımı çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

İzlediğiniz görüntülerde açık saçlı bir vardı değil mi Yahudi, koynunda bir çocuk koruyor. Müslümanlar onun etrafını sarmışlar. Diyorlar ki biz merhametli insanlarız. Biz sana dokunmayacağız, senin çocuğuna dokunmayacağız. Sana ellemeyeceğiz. Seni dövmeyeceğiz, Çocuğunu esir almayacaz kesmiyeceğiz, biz Yahudi değiliz, biz Allah'a ve Rüsülüne iman etmiş olanlarız. Biz siz değiliz, ama askerlerlerinize acınmayacak. Mescid-i Aksa'nın sokaklarında dövdüğünüz kadınlar, bunlar unutulmayacak, yere serdiğiniz yaşlılar unutulmayacak, hiçbir günahı yokken, 18 yaşındaki kızı 15 metre mesafeden vurduğunuz günler unutulmayacak. Mescid-i Aksa7ya girmek isteyen Müslümanları dağıttığınız günler unutulmayacak ey Yahudiler, ne yaparsanız yapın, ya Kudüs'ten ya da Horosan'dan birileri çıkacak. Tepenize binecek Allah'ın izniyle.