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Gündem Siyonist zulmü bitmiyor
Gündem

Siyonist zulmü bitmiyor

İşgalci İsrail, ramazan ayında da Filistin halkına karşı zulmüne devam ediyor. Gazze’yi bombalayan, Mescid-i Aksa’da teravih kılan gençlere saldıran siyonistler, onlarca genci yine gözaltına alıp, işkence uyguluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 09:49:00 -
Siyonist zulmü bitmiyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Terör devleti İsrail, ramazan ayında da Filistin halkına zulmetmeye devam ediyor. Müslümanlara her türlü zulmü uygulayan, Mescid-i Aksa’da ibadetlere engel olmaya çalışan siyonistler, Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Filistinli gençlere yine sert müdahalede bulundu. İsrail polisi onlarca genci gözaltına aldı.

“Ortadoğu’da İsrail Müslümanlar üzerine projeli bir şekilde yerleştirilmiştir” diyen Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Tabii ki İsrail emeline ulaşamayacaktır. Çünkü dinin sahibi Allah’tır. İsrail yapmış olduğu bu zulmün karşılığını elbet bir gün bulacaktır. Türkiye’nin ayak seslerinden bütün dünyadaki İslam düşmanları rahatsız. Bu noktada bizlerin acilen birlik beraberlik içerisinde İslam Birliği’ni en üst perdeden sesli bir şekilde dillendirmemiz lazım” dedi.

Dünya müslümanları birer bardak su dökse israil boğulur!

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformları yetkililerinden Soner Kartal da, “Terör şebekesi İsrail yine bu ramazanda da Filistin halkına zulmediyor. Her yıl ramazan ayında  zulmünü Filistin halkına gösteriyor. Bunu dünya devletlerinin sessizliğinden kaynaklanan nedenlerle kendine hak olarak gören terör şebekesi zulmünden hiç taviz vermiyor. Dünya Müslümanları da gerekli tepkiyi göstermediği için İsrail soykırıma çok rahat bu yüzyılda devam edebiliyor. Dünya Müslümanları eline bir bardak suyu alıp, İsrail denilen terör şebekesine döktüğünde selden boğulacak şekilde olmasına rağmen bu sessizliğe anlam veremiyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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