Siyonist zindanından çıktı, 6 evladının şehadet haberini aldı

Ahmed Abdulkerim Mustafa es-Sekıli, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra savaş sırasında 6 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendi. s-Sekıli’nin yaşadığı büyük acı, Gazze’de savaş nedeniyle çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Filistinli ailelerin yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Ahmed, eşi Haya ve hayatta kalan tek çocukları Rezan, çocuklarının mezarlarının bulunduğu Gazze kentindeki Mamedani Mezarlığı’nı ziyaret etti. Baba ile kızı Rezan saldırıda şehit olan 6 çocuğun ölüm belgesini gösterdi. Ahmed, eşi Haya ve hayatta kalan tek çocukları Rezan ile Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde derme çatma bir çadırda yaşamlarını sürdürüyor.