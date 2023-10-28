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Dünya Siyonist yerleşimlerde sirenler çalıyor!
Dünya

Siyonist yerleşimlerde sirenler çalıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:43:00 -
Siyonist yerleşimlerde sirenler çalıyor!

İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor.

İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor.

İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor. Dün gece işgalcilere kabusu yaşayan direniş güçleri işgalcileri hedef almaya devam ediyor. Gazze çevresindeki Nahal Oz yerleşiminde sirenler çalıyor.

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Yorumlar

Odenseli Hamdi

Arkadaslar filistin mücahidlerini gözümüzün önünde canlandirarak . Onlara yedi kere ayetelkursi okuyalim sürekli.. önce.. sag sol ön arka. Yukarisina.. yere dogru ve iclerine okuyalim.. sonra yapmaknisteyen varsa sürekli ayetel kursiyi okusun, araya laf girmeden ve baska birsey söylemeden. Görünmez olsunlar kafire karsi

vatandaş

Allah'ım bu zulmü yapan haçlı ve siyonist sürüsünü yataklarında rahat uyku uyutma iki cihanda bunları rezil ve rüsvayı eyle öncelikle masum yavruların ve diğer mazlumların ahını kanlarını bunların yanına bırakma AMİİNNN..
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