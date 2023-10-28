Siyonist yerleşimlerde sirenler çalıyor!
İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor.
İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor.
İşgal ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor ancak Filistinli direniş güçlerinin direnişi hala devam ediyor. Dün gece işgalcilere kabusu yaşayan direniş güçleri işgalcileri hedef almaya devam ediyor. Gazze çevresindeki Nahal Oz yerleşiminde sirenler çalıyor.
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