Siyonist teröristlerden çocuklara biber gazlı saldırı

Alçakların düzenledikleri saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Arrabe ve Yabad beldeleri arasındaki bölgede Filistinlilere biber gazıyla saldırdı.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, bir kız çocuğu ile 2 Filistinlinin saldırının ardından yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulunduğu görüldü.

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği, çevrede bulunanların da yaralılara yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Yaka’daki saldırılarında tırmanış yaşanıyor.