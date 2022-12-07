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Dünya Siyonist terör devleti İsrail şimdi de Filistinlileri sürgün ediyor!
Dünya

Siyonist terör devleti İsrail şimdi de Filistinlileri sürgün ediyor!

İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarında mezalime tüm gücüyle devam eden Siyonist terör devleti İsrail, şimdi de işgal rejimine tehdit olarak gördüğü Filistinlileri yurt dışına sürgün etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 17:38:00 -
Siyonist terör devleti İsrail şimdi de Filistinlileri sürgün ediyor!

Yeni Akit  Ankara

Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, İsrail işgal mahkemesi, Kudüslü tutuklu Salah El-Hamuri'nin Fransa'ya sınır dışı edilmesi ve Kudüs kimliğinin geri alınması kararıyla beraber gelecek yılın başına kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Yerel kaynaklar, işgalci İsrail rejiminin, türlü bahanelerle Filistinlileri yaşadıkları topraklardan çıkararak yurt dışına sürgün etmeye başladığına dikkat çekiyorlar.

Filistinliler, masum Müslümanları her gün düzenledikleri operasyonlarla öldüren, sudan bahanelerle gözaltına alarak cezaevlerine dolduran Siyonist İsrail’in, yurt dışına sürgün etme uygulamasını da Filistin’i Müslümanlardan arındırma vasıtası olarak kullandığını belirtiyorlar.

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