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Gündem Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor
Gündem

Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-02 19:16:00 -
Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor

2016 yılında ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesine katılarak siyonistlerin sempatisini kazanan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas lideri şehit Haniye'nin ne İran'da ne de Katar'da düzenlenen cenaze törenlerine katılmaması tepki çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen suikast saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

KATAR'DA DEFNEDİLDİ

Haniye için ilk tören, başkent Tahran'da yapılmış, cenaze namazını İran dini lideri Hamaney kıldırmıştı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya gönderilmişti.

Hamas'ın şehit siyasi lideri için ikinci tören Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camii'nde yapıldı. Cenaze namazının ardından Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Haniye için Doha'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve bazı milletvekilleri katıldı.

Bu isimlere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava (HÜDAPAR) Partisi lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan eşlik etti.
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Merasime, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani de bizzat katıldı.

ABBAS CENAZEYE KATILMADI

El Fetih Hareketi'nin lideri, aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı olan Mahmud Abbas ise, Haniye için düzenlenen ne İran'daki ne de Katar'daki cenaze törenlerine gitmedi.

Törene El Fetih cephesinden, Devlet Başkan Yardımcısı Mahmoud Al-Aloul liderliğinde bir heyet katıldı.

Aynı Abbas, 2016 yılında ölen Şimon Peres'in cenaze törenine katılmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmüştü.

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