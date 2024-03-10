Siyonist sevici moruk neye uğradığını şaşırdı: Soykırımcı Joe

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar tüm dehşetiyle sürüyor.

Siyonist yönetime silah ve siyasi destek sağlayan ABD ise hem ülkesinde hem de tüm dünyada büyük bir tepki uyandırıyor.

"Ben bir Siyonist'im"

Bununla birlikte hemen her konuşmasında "Siyonist olmak için Yahudi olmanız gerekmez. Ben bir Siyonist'im" ifadelerini ABD Başkan Joe Biden her gittiği yerde İsrail soykırımına ortak olmakla suçlanıyor.

Son olarak Georgia eyaletinin en büyük kenti olan Atlanta'da seçim mitingi gerçekleştiren Biden ses getiren bir tepkiyle karşılaştı.

"Soykırımcı Joe"

ABD'li genç bir adam, Biden’ın sözünü keserek kendisine "soykırımcı Joe" ifadelerini kullandı. Genç, Gazze'de öldürülen on binlerce Filistinlinin ve ölen çocukların sorumlusunun Biden olduğunu vurguladı.

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İşte gencin Biden'a yönelik sözleri şöyle:

"Sen bir diktatörsün soykırımcı Joe! Çocuklar ölüyor! Binlerce Filistinli öldü"

Gencin tepkisi sürerken ABD Başkanı'nın korumaları karga tulumba bir şekilde soykırım karşıtı protestocuyu bölgeden uzaklaştırdı.