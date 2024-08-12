Siyonist sevici Cem Toker, şehit Haniye'ye terörist dedi!
LDP Eski Genel Başkanı siyasi bidon Cem Toker, katıldığı YouTube programında, şehit İsmail Haniye'ye terörist dedi.
LDP Eski Genel Başkanı siyasi bidon Cem Toker, katıldığı YouTube programında, şehit İsmail Haniye'ye terörist dedi.
Geçtiğimiz günlerde Halk Tv'de katıldığı canlı yayında İsrail güzellemeleri yaparak "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." ifadelerini kullanan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, büyük tepki toplamıştı.
Siyonistleri korumak için türlü laf oyunları yapan Toker, yeni bir skandala daha imza attı.
Toker, katıldığı YouTube kanalında, suikasta uğrayarak şehit edilen Haniye'nin vefatı sonrası yasa girilmesinden rahatsızlık duyarak, "Dünyanın %90’ının terör örgütü lideri dediği bir adama suikast yapıldı diye üstünü başını parçalayan dünyada başka kim var?” ifadelerini kullandı
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