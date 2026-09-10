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Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

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Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

Sporting deplasmanında Espen Eskas'ın kararlarına tepki gösteren Galatasaray yönetimi, Norveçli hakem hakkında UEFA'ya resmi şikayette bulunma kararı aldı.

#1
Foto - Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

Galatasaray'ın Sporting karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından hakem Espen Eskas'a yönelik tepkiler büyüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle penaltı kararı ve Altimira'nın sert müdahalesine verilen sarı kart nedeniyle eleştirilen Norveçli hakem için UEFA'ya başvurma kararı aldı. Galatasaray'ın hamlesinde Okan Buruk'un maç sonrası hakem yönetimine yönelik sert açıklamaları da dikkat çekti.

#2
Foto - Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting’e deplasmanda 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Mücadeleye hakem Espen Eskas'ın kararları damga vururken Galatasaray, yaşananların ardından harekete geçme kararı aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting’e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

#3
Foto - Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

MAÇIN HAKEMİNDEN SKANDAL KARARLAR: Sporting-Galatasaray maçını yöneten FIFA’nın elit hakemlerinden Norveçli Espen Eskas, iki kritik hatayla maçın önüne geçti. ilk olarak maçın 22. dakikasında Portekiz ekibinden Altimira, Batrakov’a çok sert bir faul yaptı. Hakem bunu sarı kartla geçti.

#4
Foto - Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

PENALTI VERDİ: Sonrasında ise maçın 2. yarısında 54. dakikada bu kez Galatasaray'ın aleyhine verdiği penaltı kararıyla çıldırttı. Alman VAR hakemi Christian Dingert, inceleme sonrasında Eskas’ın kararına itiraz etmedi. Bu da özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u isyan ettirdi. Maçta hakem tepkisinden dolayı Okan Buruk da sarı kart görürken maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu çok fazla değiştirdi” dedi.

#5
Foto - Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ: Yaşanan skandal kararların ardından da Galatasaray yönetimi harekete geçme kararı aldı. Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, Lizbon’da gösterdiği kötü yönetimle tepki toplayan Norveçli hakem Espen Eskas’ı UEFA’ya şikayet edecek.

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