Sporting maçı sonrası flaş hamle: G.Saray UEFA'ya gidiyor

PENALTI VERDİ: Sonrasında ise maçın 2. yarısında 54. dakikada bu kez Galatasaray'ın aleyhine verdiği penaltı kararıyla çıldırttı. Alman VAR hakemi Christian Dingert, inceleme sonrasında Eskas’ın kararına itiraz etmedi. Bu da özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u isyan ettirdi. Maçta hakem tepkisinden dolayı Okan Buruk da sarı kart görürken maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu çok fazla değiştirdi” dedi.