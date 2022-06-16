Siyonist rejim üç ülke ile daha normalleşme arayışında

İsrail, Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmayan 3 ülkeyle temas halinde olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan üç ülkenin devlet yetkilileriyle temas halinde olduklarını duyurdu.

İsrail'in temas halinde olduğu ülkelerin ismini açıklamaktan kaçınan Lapid, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında bazı ülkelerin hedefte olduğunu vurguladı.

Lapid gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in bağ kurmayı planladığı ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Endonezya'nın olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD öncülüğündeki İbrahim Anlaşmaları kapsamında daha fazla Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirmek istediğini aktardı.

Birkaç Orta Doğu ülkesi 2020 yılında İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye gitmişti. ABD son dönemde Suudi Arabistan ile İsrail müzakerelerine arabuluculuk yapmıştı.

Kaynak: Mepa News