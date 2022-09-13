Siyonist rejim sadece ağustos ayında 607 Filistinliyi kaçırdı!

Esir haklarını savunan kulüpler ortak yayımladığı bildiride ağustos ayında 607 Filistinlinin alıkonulduğunu, bunların 59'unun çocuk, 13'ünün ise kadın olduğunu belirtti.

Neredeyse her gün Filistinlilerin evlerine saldırı düzenleyen evlerdeki mahremiyete aldırmayan işgalci siyonistler, her ay olduğu gibi ağustos ayında da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu.

Esirler Heyeti, Filistinli Esir Kulübü, Ed-Damir İnsan Hakları ve Esirlere Destek Müessesesi ve Vadi Hulve Bilgi Merkezinin yayımladığı ortak bildiride ağustos ayında işgalci siyonistlerin 607 Filistinliyi alıkoyduğu bunlardan 59'unun çocuk olduğu ve 13'ünün de kadın olduğu bildirildi.

Ağustos ayında işgalci siyonistlerin en çok Kudüs'te yaşayan Filistinlileri alıkoyduğu ifade edilen bildiride, işgalci siyonistlerin ağustos ayında 30'u çocuk 7'si kadın olmak üzere 148 kişiyi alıkoyduğu, El-Halil, Beytüllahim ve Cenin'in de sayısal olarak Kudüs'ü takip ettiği belirtildi.

Yargısız infazların sıkça gerçekleştirildiği söylenen bildiride, işgal zindanlarında esir tutulan Filistinli sayısının ağustos ayı itibarıyla 4 bin 650'ye ulaştığı esirlerden 32'sinin kadın ve 180'inin ise çocuk olduğu, esirlerden 129'unun da esaretinin uzatıldığı aktarıldı.