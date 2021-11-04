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Siyaset Siyonist rejim nasıl biter? HÜDA PAR’dan açıklama
Siyaset

Siyonist rejim nasıl biter? HÜDA PAR’dan açıklama

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Eşin, Filistin'de başlayan işgal rejiminin müsebbibi olan Balfour Deklarasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:42:00 -
Siyonist rejim nasıl biter? HÜDA PAR’dan açıklama

YENİ AKİT  ANKARA

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Eşin Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesine ve 2'inci Dünya Savaşı'nın ardından Siyonist işgal rejiminin kurulmasına ön ayak olan Balfour Deklarasyonunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin savaş kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Arthur Balfour'un siyonizm’in öncülerinden Lord Rothschild’e bir mektup yazarak, Filistin'de kurmak istedikleri devlet için destek beklediklerini, ardından gelen cevapla taleplerinin kabul edildiğini hatırlatan Eşin, 67 kelimeden oluşan mektubun ardından siyasi ve askeri gelişmelerle birlikte Filistin'de Siyonist bir işgal devletinin kurulması için temel atıldığını ifade etti.

"Müslümanların gücünün birleşmesiyle siyonist işgal rejim bitecektir"

Seyful Kudüs operasyonu ile dengelerin değiştiğini söyleyen Eşin, "Siyonist rejim gerilese de arkasında büyük yıkım, büyük katliamlar ve büyük bedeller bırakarak geri çekiliyor. Artık şu anda olabilecek bir savaş sadece Filistin topraklarında değil Yahudilerin yaşadığı bölgelere de sıçrayacaktır. Amerika eskisi gibi güçlü değildir. İstediğini yaptıran, her söylediğini yerine getiren bir devlet değildir. Temennimiz bu aşamadan sonra ibrenin Müslümanların, direnişin lehine dönmesidir. Bu aşamadan sonra Siyonist rejimin yıkılıp özgür bir Filistin ihtimalini uzak görmüyoruz. İnşallah ümmetin katkılarıyla, Müslümanların gücünün birleşmesiyle Siyonist işgal rejim bitecektir. Çünkü bu topraklara ait değildir. Burada uzun süre kalması da mümkün değildir"

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