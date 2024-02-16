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Dünya Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti
Dünya

Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti

Yeniakit Publisher
2024-02-16 17:50:00 -
Siyonist rejim katliam yaptığı çocuk hastanesini içindeki bebek cesetleriyle işte böyle terk etti

Siyonist rejimin zorla boşalttığı Nasr Çocuk Hastanesi görüntülendi. Harabeye dönen hastanedeki bebek cesetleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Siyonist rejimin zorla boşalttığı Nasr Çocuk Hastanesi görüntülendi. Harabeye dönen hastanedeki bebek cesetleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Siyonist işgalcilerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 130 günü aşkın süredir aralıksız devam ederken bölgede yaşanan savaş suçları belgelenmeye devam ediyor.

İşgalcilerin Gazze kentinde bulunan ve zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan bebek ve çocukların çürümüş bedenleri, siyonist işgalcilerin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi.

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