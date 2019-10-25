Siyonist Orkid’den kirli reklâm

Kadına yönelik şiddetin en az olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’ye karşı iğrenç bir karalama kampanyasına imza atıldı. Sahte bir duyar kasma üzerinden ürün pazarlaması yapan hijyenik temizlik ürünleri üreticisi Orkid, hazırladığı reklam filminde devletimize yönelik algı operasyonu yürüttü. Türkiye’de kadın cinayetlerini fazla olduğu iddiasında bulunan Orkid, “Utanç Paketleri” ismini verdiği reklâm filminde, subliminal mesajlar vererek ülkemizin güvenli bir yer olmadığı kara propagandasını işledi. Müşteri isteğine bağlı olarak siyah poşette ya da gazete kağıdına sarılarak satılan hijyen ürünü üzerinden ülkemizi hedef alan firma, Türkiye’de bir korku imparatorluğu kurulduğu yönünde iğrenç bir psikolojik çalışma yürüttü.

7 düvelin bir olup Türkiye’ye saldırdığı bir dönemde, ülkemizde geniş çaplı ekonomik bir faaliyet alanı bulunan Orkid firması büyük bir ihanet içerisinde girdi. “Cennet annelerin ayağı altındadır” anlayışına mensup bir milletin evlatlarını kadın cinayetlerine sessiz kalmakla suçlayacak kadar aşağılaşan firma, ülkemizi kötüleyen bir reklam filmini dolaşıma aldı. “Utanç Paketleri” adını verdiği reklam filminde, kadınların mahremiyeti üzerinden ucuz bir kazanç denemesine girişen firma, şiddetin her türlüsünde dünya ortalamasının altında olan ülkemizi hedef tahtasına oturtuyor. Basit bir pazarlama taktiğinden ibaret olan sözde duyar içerikli reklâmda, müşterinin isteği neticesinde poşette ya da gazete kağıdına sarılarak satılan hijyen ürünü üzerinden ülkemizde despot bir anlayışın hüküm sürdüğü algısını oluşturmaya çalışılıyor.

Psikolojik harp yürütüyorlar

Sözde reklâm filminde; ‘kadın cinayetlerini konu olan gazete sayfalarının ürün paketi haline getirildiğini’ söyleyen firma bir itirafta da bulunuyor. Gazete kağıdına paketlenmiş ürünlerin, İstanbul’un çeşitli ilçelerine dağıtıldığını söyleyen Orkid, söz konusu hijyen maddelerinin 3 gün içinde tükendiği iddiasına bulunuyor. Ülkemize yönelik psikolojik harbin hangi boyutlara ulaştığı açısından örnek teşkil eden sözde reklâm filminin siyah bir arka fon eşliğinde çekilmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte, bütün dünyanın Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüttüğü bir dönemde, ülkemizde ticari girişimleri olan bir şirketin, ihanet kavramının boyutlarını bile aşan bir tutum takınması manidar bulundu.

İşte kadına şiddet gerçeği

Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarında, Türkiye dünya ortalamasının çok altında. BM Suç Ofisi’nin Küresel Cinayet Araştırması’na göre, kadın cinayetlerinde Avrupa’nın oranı oldukça dikkat çekici. Avrupa kıtasında kadın cinayetleri yüzde 28 oranında. Asya’da yüzde 29 olan kadın cinayet verileri Amerika’da yüzde 12. Rakamlar, kadına şiddet kılıfıyla Türkiye dahil birçok ülkenin içişlerine burnunu sokan Haçlı Avrupa’da kadın cinayetlerinin, dünya ortalamasının yüzde 7 üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.