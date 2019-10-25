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Siyonist Orkid’den kirli reklâm

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin ekmeğini yemek isteyen, hijyenik temizlik ürünleri firması Amerikan menşeili Procter&Gamble’ye ait Orkid, Türkiye aleyhine skandal bir reklâm yayınladı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:49
Siyonist Orkid’den kirli reklâm

Kadına yönelik şiddetin en az olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’ye karşı iğrenç bir karalama kampanyasına imza atıldı. Sahte bir duyar kasma üzerinden ürün pazarlaması yapan hijyenik temizlik ürünleri üreticisi Orkid, hazırladığı reklam filminde devletimize yönelik algı operasyonu yürüttü. Türkiye’de kadın cinayetlerini fazla olduğu iddiasında bulunan Orkid, “Utanç Paketleri” ismini verdiği reklâm filminde, subliminal mesajlar vererek ülkemizin güvenli bir yer olmadığı kara propagandasını işledi. Müşteri isteğine bağlı olarak siyah poşette ya da gazete kağıdına sarılarak satılan hijyen ürünü üzerinden ülkemizi hedef alan firma, Türkiye’de bir korku imparatorluğu kurulduğu yönünde iğrenç bir psikolojik çalışma yürüttü.

7 düvelin bir olup Türkiye’ye saldırdığı bir dönemde, ülkemizde geniş çaplı ekonomik bir faaliyet alanı bulunan Orkid firması büyük bir ihanet içerisinde girdi. “Cennet annelerin ayağı altındadır” anlayışına mensup bir milletin evlatlarını kadın cinayetlerine sessiz kalmakla suçlayacak kadar aşağılaşan firma, ülkemizi kötüleyen bir reklam filmini dolaşıma aldı. “Utanç Paketleri” adını verdiği reklam filminde, kadınların mahremiyeti üzerinden ucuz bir kazanç denemesine girişen firma, şiddetin her türlüsünde dünya ortalamasının altında olan ülkemizi hedef tahtasına oturtuyor. Basit bir pazarlama taktiğinden ibaret olan sözde duyar içerikli reklâmda, müşterinin isteği neticesinde poşette ya da gazete kağıdına sarılarak satılan hijyen ürünü üzerinden ülkemizde despot bir anlayışın hüküm sürdüğü algısını oluşturmaya çalışılıyor.

Psikolojik harp yürütüyorlar

Sözde reklâm filminde; ‘kadın cinayetlerini konu olan gazete sayfalarının ürün paketi haline getirildiğini’ söyleyen firma bir itirafta da bulunuyor. Gazete kağıdına paketlenmiş ürünlerin, İstanbul’un çeşitli ilçelerine dağıtıldığını söyleyen Orkid, söz konusu hijyen maddelerinin 3 gün içinde tükendiği iddiasına bulunuyor. Ülkemize yönelik psikolojik harbin hangi boyutlara ulaştığı açısından örnek teşkil eden sözde reklâm filminin siyah bir arka fon eşliğinde çekilmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte, bütün dünyanın Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüttüğü bir dönemde, ülkemizde ticari girişimleri olan bir şirketin, ihanet kavramının boyutlarını bile aşan bir tutum takınması manidar bulundu.

İşte kadına şiddet gerçeği

Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarında, Türkiye dünya ortalamasının çok altında. BM Suç Ofisi’nin Küresel Cinayet Araştırması’na göre, kadın cinayetlerinde Avrupa’nın oranı oldukça dikkat çekici. Avrupa kıtasında kadın cinayetleri yüzde 28 oranında. Asya’da yüzde 29 olan kadın cinayet verileri Amerika’da yüzde 12. Rakamlar, kadına şiddet kılıfıyla Türkiye dahil birçok ülkenin içişlerine burnunu sokan Haçlı Avrupa’da kadın cinayetlerinin, dünya ortalamasının yüzde 7 üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.


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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:49
  1. İstanbul
  2. Kadına yönelik şiddet
  3. Türkiye
  4. Utanç Paketleri
  5. reklâm filmi
  6. Orkid
  7. BM Suç Ofisi
  8. Küresel Cinayet Araştırması

YORUM YAZ

  • billurbillur15 sa önce
    Bu konu nasıl siyonizme geldi? ne kullanarak haber yapıyorsunuz? KArikatür dergisiymişçesine haber yapmayın arada bir düzgün haber yapıyorsunuz diye açıyoruz okuyoruz da saçmalıyorsunuz çoğu zaman
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Bizimkiler yahudi mallarina izin verirse,sonuc bu oluyor,niye kızıyorsunuz ki!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    Hepsi de Tam Anlamıyla Yalancı Şerefsiz Hain Alçaklar. Mutlaka Bedelini Ödeyecekler. Hiç Şüphesiz ki. Şerefsizler.
  • Mustafa DuzcuMustafa Duzcu16 sa önce
    Ahlaksız orkid firması şunu anlamıyor. Böyle bir ürünü saklama hicap ve ar duygusu gelişmiş Müslüman kadının doğal bir refleksidir. Bunu erkek bakkal zorla yapıyormuş gibi bir sübliminal verip milletimizin kadını aşağıladığı imajını veriyorlar. Hem burada para kazanıp hem de bize küstahlık ediyorlar. Bu sefillerin dünyasında kadının makbulü mahrem duygusu olmayan teşhirci kadındır. Yuvasına kocasına yavrularına bağlı mazbut ve iffetli kadın fikri bunları çıldırtıyor. Kariyer yapacağım diye orta malı olmaya namzet, sorumluluk duygusu olmayan erkekte çok eşliliği yobazlık kocasını aldatmayı modernlik olarak gören depresyona girince alış veriş çılgınlığı alkol veya tek gecelik ilişkilerle moralini düzeltmeye çalışan bir …. olmayı makbul kadın diye dayatıyorlar. Barbi bebek diye putunu yapıp mini mini masumların eline veriyorlar. Yetmiyor reklamını yapıyorlar. Evvelde orkid reklamına çıkmış bir kadın ameliyatla erkek olmuş sonra da evlenmişti. Necip matbuatımız da bu sapkınlara alkış tutmuştu. Böyle müptezel mahlukları reklamlarında oynatan ülkemizi kadınların hijyen pamuğu bile alırken taciz edildiği pis bir yer olarak gösteren bu aşağılık siyonist firmayı kadınlarımız boykot etmelidir!
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU17 sa önce
    İstanbul sözleşmesi fesh olsun... Kendinize gelin Ey Başkanlar hesap var ahiret var sorgu var sual var Allah'tan korkun Nereden geldiğimizi unutmayın ....
  • OSMANLI TORUNUOSMANLI TORUNU17 sa önce
    ANAYASA: KUR'ÂNLİDER:HZ.MUHAMMEDGAYE:ALLAH RIZASIMETOD:CİHADARZU: ŞEHİT OLMAK GETİRİN BU BEŞİNİ TÜRKİYE'YE BAK BAKALIM NASIL DÜZELİYOR BU AZİZ MİLLET ...
  • ZAFERİMZAFERİM18 sa önce
    NİLHAN;SENİN KAFAN İYİ Mİ ???
  • mustafamustafa18 sa önce
    Madem Türkiye güvenli bir ülke değil o zaman nede fabrikalarını toplayıp ülkeyi terketmiyorlar...Hem bu ülkenin ekmeğini yiyorlar hemde bu ülkeye hayinlik ediyorlar..Nedir bu müslümanların çektiği bunlardan Fatih Sultan Mehmet Hanın 12 yaşında söylediği bir söz var gevurlar hain olur...
  • Mikiforov Mikiforov 18 sa önce
    Maalesef Maalesef işleri bu boyutlara getirmenin sorumlusu biz müslümanların gafletinden... bu insanlıktan nasibini almamış siyonun piyonları hem sömürgeci zihniyetleri ile dünyayı ve ülkemizi sömürüyorlar hemde siyon hedefi ile istedikleri operasyonu çekiyorlar , bu bunların ilk vukuatı değil yıllarca ''çocukta yaparım kariyer de'' algı operasyonu ilekızlarımızın zihinlerini kariyer kariyer diye pış pışlayıp hayatta ki öncelikleri arasına erkek ile her alanda rekabet etme anlayışını aşıladı (belli alanlarda kadınların olması zorunluluğuna katılıyorum) ancak bunu salt feminizme hizmet için altyapı ve aile yapımızı bozmak adına mihenk taşı olarak görüyorum bu noktada bizim örfümüzü adetimizi bozmak adına müthiş bir asimilasyon yapıldı(İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SON DARBEYİ VURMAK İÇİN İMZALANDI) kariyer peşinde koşan kızlar harcadıkları zamandan ne evlenebildiler, evlenen çok az kısım ne çocukları ile ilgilenebildiler büyük bir yüzdesi de ya çocuk yapacak yaşını kaçırdı yada hiç doğrumadı artık kariyer onlar için önemliydi çünki 45 inden sonra rahat para yiyebilmek önemli(!) mutlu bir aile mutlu bir yuva hayırlı evlatları olmayan nüfusu azalan ve kolay bir lokma olan bir ülkeyi ancak siyonistler arzu ederdi... Paketlerin gazete kağıdına sarılmasında ki mantık bir zamanlar kendi reklamlarında ped lerin üzerine dökerken ki kullandıkları mavi renkli sıvıyı kullanmaları amacı ile aynı amacı taşıyor lan şer... süzme or...u ço...ğu P&G ... ama ben yine hükümete kızıyorum UYUYORLAR uyudukları yetmiyor saçma politikalarla bunların değirmenine su taşıyorlar madem onların gözüne giremiyorsunuz ki giremediğiniz bariz ortada artık dönün bu yanlıştan ve kaldırın İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ görün bakalım huzur nasıl sağlanıyor aydınlığa nasıl ulaşılıyor birşeylerle mücadele etmek için İllaki Onun bıçağın kemiğe dayandığı MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ haline gelmesi mi gerekiyor yılanın başını bi zahmet küçükkenden ezin ...
  • NİLHANNİLHAN18 sa önce
    GERÇEKTEN AMA GERÇEKTEN KAFA GİTMİŞ :( UTANÇ PAKETİMİORADA VERİLEN O GÜZEL MESAJI GÖRMEYİP ALLAH IN KADINLARA VERMİŞ OLDUĞU ÖZELLİKLE BU ŞEKİLDE HABER YAPMAK HANGİ ZİHNİYETE YAKIŞIR YAZIKLAR OLSUN SİZE VE BU YAZIYI YAYINLAMANIZA MÜSADE EDENLERE
  • istanbulluistanbullu18 sa önce
    "Kadına yönelik şiddetin en az olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’ye" den sonrasını okumadım
  • PozitifPozitif18 sa önce
    Ne şitdeti terbiyesiz evanjelistler akıllı olsunlar.bence derhal Orkit yasaklanmalı.eski sistem çabut tampon uygulanmalı.yada hükümetimiz akıllı uslu birisini kayyum olarak atamalı.

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