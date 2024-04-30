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Dünya Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü
Dünya

Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-30 20:54:00 -
Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü

Gazze'ye bomba yağdırırken sahada mücahid Kassam Tugayları'nın hezimetine uğrayan İsrail ordusu, kendi askerlerini öldürdü.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik bombalı saldırıları 207 gündür devam ederken, İsrail ordusunun, Gazze’de kendi askerlerini vurduğu öğrenildi.

İsrail ordusu kendi askerini öldürdü

Gazze Şeridi’nde geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, yürütülen soruşturma kapsamında İsrail ordusuna ait bir tanktan bulundukları binaya açılan ateş sonucu öldükleri tespit edildi.

Yiftah Tugayı'na ait bir tankın, belirlenen bölgenin dışındaki binaya yaptığı ateş sonucu askerlerin öldüğü ifade edildi. Binada, açılan ateş sırasında hayatlarını kaybeden 28 yaşındaki Ido Aviv ve 37 yaşındaki Kalkidan Meharim’in dışında çok sayıda askerin de bulunduğu açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği kara harekatında bugüne kadar 263 asker kaybetti.

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