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Dünya Siyonist Netanyahu, Hitler benzetmesi yapan Lula'yı tehdit etti
Dünya

Siyonist Netanyahu, Hitler benzetmesi yapan Lula'yı tehdit etti

Yeniakit Publisher
2024-02-18 19:48:00 -
Siyonist Netanyahu, Hitler benzetmesi yapan Lula'yı tehdit etti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitler'in Yahudi katliamına benzetmesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tehdit dolu bir karşılık geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin "utanç verici ve ürkütücü" olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürdü.

Netanyahu ayrıca, "İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin "yarın kınama için çağrılacağını" belirtti.

Katz, Silva’nın sözlerinin "utanç verici ve sert" olduğunu savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti
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Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

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