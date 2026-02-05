Siyonist Musk’ın uyduları Tacikistan’ı da kapsadı!

Elon Musk, yine kendisine ait X hesabından yaptığı paylaşımda; “Starlink uyduları artık Tacikistan’da da aktif” ifadeleriyle yeni kapsanan ülkeyi duyururken, Starlink resmi X hesabından da “Starlink'in yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet hizmeti artık Tacikistan'da da mevcut!” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

STARLİNK’İN ORTA ASYA’YA YAYILIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Starlink uydularının ABD ve küresel çetenin, Ukrayna gibi operasyon ve baskı altına alınacak bölgelerde aktif edildiğine dikkat çekerek, Kazakistan, Moğolistan ve Tacikistan’ın Starlink kapsamına alınmasıyla, bir yandan Orta Asya ülkelerinin, bir yandan da Rusya ve Çin’in göz altına alınmasının dikkat çekici olduğunu vurguluyorlar.