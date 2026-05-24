Siyonist medya: 'Ateşkes Netanyahu için büyük başarısızlık'

Soykırımcı israil medyası, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ABD-israil savaşının olası ateşkes anlaşmasını eleştirerek bunu “Netanyahu için büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirdi ve anlaşmanın “israil’in” hedefleriyle çeliştiğini belirtti.

israil medyası cumartesi günü, İran’a karşı yürütülen ABD-israil savaşının durdurulmasına yönelik anlaşmayı eleştirdi. Anlaşma, “israil Evimiz” Partisi lideri Avigdor Liberman tarafından da tepkiyle karşılandı.

“I24” kanalının İsrailli muhabiri Guy Azriel, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Savaşın bu şekilde sona ermesi Başbakan Binyamin Netanyahu için büyük bir başarısızlıktır” dedi.

Öte yandan “Kanal 13”, “Eğer ateşkes 60 gün uzatılırsa, bu adım israilin ulaşmak istediği ve gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerle tamamen çelişecektir” ifadelerini kullandı.

Liberman: Trump, Netanyahu’nun onayıyla “israil’i” aşağılıyor

Siyasi cephede ise “israil Evimiz” Partisi lideri Avigdor Liberman, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başbakan Netanyahu’nun onayıyla “israil’i tamamen aşağılayıcı bir sürece soktuğunu” söyledi.

Liberman ayrıca, “İki buçuk yıl boyunca hiçbir cephede kesin sonuç alamayan biri artık hiçbir zaman sonuç alamaz” ifadelerini kullandı.

Trump: “İran ile anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi”

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve adı geçen diğer çeşitli ülkeler arasında bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi, yalnızca son şeklinin verilmesi bekleniyor” dedi.

Trump ayrıca, israil Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmenin “çok iyi geçtiğini” söyledi. Trump, anlaşmanın son ayrıntılarının şu anda görüşüldüğünü ve yakında açıklanacağını ifade etti.

Trump, “Anlaşmanın diğer birçok unsurunun yanı sıra Hürmüz Boğazı da açılacak” dedi.