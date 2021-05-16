Siyonist maşaların hedefi Erdoğan!

Yavuz Selim İstanbul

Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde Kudüs ve Gazze’deki katliamlarını sürdürüyor. İşgal ve zulmün pençesindeki Filistinli mazlumlara sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı sahip çıkıyor. Sürekli insan hakları ve evrensel değerlerden bahseden Haçlı Batı ülkeleri ise Siyonist zulme sessiz kalıyor. Batı’nın tasmasını elinde tuttuğu yerli işbirlikçiler de siyaset, gayri milli STK ve medya sahasında benzer bir tavır sergiliyor.

Şer medyası zulme sessiz

Kahve dedikodularını dahi manşete çekip tüm dünyadaki mazlumların hamisi Başkan Erdoğan’a nefret kusan Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gazeteleri, dünyanın gözü önünde bebek katleden, ilk kıblemizi ateşe vermeye kalkan İsrail’in 130’u aşkın sivili katletmesini dünkü nüshalarında da kibrit kutusu ebatındaki haberlerle geçiştirdi. Fox, Halk TV, Tele1, KRT adlı CHP beslemesi televizyon kanalları da, Siyonist zulmü yok sayıp bayramda bile AK Parti ve Erdoğan aleyhine nefret tohumları ekti. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını saran laikçi Kemalist troller ise Hamas’ın İsrail’i vuran füzeleriyle alay ederek terörist zalimin çanakçılığını yaptılar. İnsan hakları savunucuları ve yazarlar Siyonizmin içimizdeki işbirlikçilerine sert tepki gösteriyor.

Barbarlığa gık çıkarmıyorlar

Akit’e konuşan İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, şunları dile getirdi: “İşbirlikçiler İsrail terörüne ya susuyor ya da katliamcıya destek veriyor. CHP ilk gün tepki gösterdi, Meral Akşener bir iki gün ses yükseltti, o kadar. Medyaları ise daha berbat. Kızıl Soros Osman Kavala ve katil Selahattin Demirtaş için ortalığı yıkanlar, Boğaziçi’nde rektör seçimi için kıçını dönenler, hendekçi teröristler için kampanya üstüne kampanya düzenleyenler, Montrö’yü bahane edip darbe bildirisi yayınlayanlar, bebek katili İsrail’in barbarlığına gıkını çıkarmıyor.”

Mazlumu savunana saldırıyorlar

İHSD Başkanı Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dış güçlerin piyonu olan bu şer çıraklarına Allah fırsat vermesin. İsrail için, Batı için susmak gerekiyorsa susarlar, bağırmak gerekiyorsa bağırırlar. Mazlumlar için ses yükseltenlere ses yükseltir bunlar. Mazlumları savunanlara saldırırlar. Filistin’in yanında durana saldırırlar. İsrail’e ‘one munite’ diyene operasyon çekerler. Hepsine lanet olsun.”

Ya susuyorlar ya geçiştiriyorlar

Yazar İsmail Nacar ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bunlar küresel operasyonun aparatıdır. Mazlumlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sahip çıkmasından da rahatsızlar. Bu sebeple zulmü görmezden gelmeye, gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Aynısını Batı ülkeleri de yapıyor. İsrail zulmüne ya susuyorlar ya da geçiştiriyorlar. Son tahlilde ise ‘İsrail savunma hakkını kullandı’ diyebiliyor ve zulme alkış tutuyorlar.”

Tıpkı terörist İsrail gibiler

Nacar, şöyle devam etti: “Türkiye’de dini görünümlü, Atatürkçü görünümlü, milliyetçi görünümlü maskeli oluşumları yönlendirerek Tayyip Erdoğan’ı tasfiye planının her şeklini devreye koymuş durumdalar. İsrail’in Filistin’e saldırdığı şiddetle AK Parti’ye yüklenmekle meşguller. Abdullah Gül’lerin, Ali Babacan’ların gizli ihanetleri de İsrail’i es geçip Erdoğan’ı devirmek ve mazlumları tamamen umutsuz bırakmak gayesiyledir.”