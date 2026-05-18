Siyonist katil Netanyahu ecel terleri döküyor! İran korkusu katil silsilesini 24 saatte ikinci kez acil toplantıya zorladı!
İran'ın bölgedeki Amerikan hegemonyasını sarsan 14 maddelik tarihi hamlesinin ardından paniğe kapılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saat içinde ikinci kez üst düzey kabinesiyle acil güvenlik istişare toplantısı kararı aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son 24 saatte ikinci kez İran gündemiyle güvenlik istişare toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.
The Times of Israel gazetesi, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlarının bu akşam İran'a ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bir araya geleceğini aktardı.
Haberde, güvenlik istişaresi toplantısının İran'ın Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletmesinin ardından geldiğine işaret edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ı ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.
ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.
Avrupa
Küresel savaş bütçeleri sarstı IMF ülkeyi kahredecek raporu ilan etti! ABD/İsrail-İran gerilimi İngiltere’yi fena vurdu, büyüme dibi gördü!
Gündem
Siyonist barbarlığa karşı İtalya'da tarihi isyan ayaklanması başladı! Sendikalar hayatı durdurdu, meydanlar katil İsrail'e lanet okudu!