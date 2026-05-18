  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler Liglerde küme düşme kaldırılıyor mu? TFF'den flaş açıklama
Ekonomi Bu ürünlere dikkat, riskler yükseliyor! El Nino piyasaları fena vuracak
Ekonomi

Bu ürünlere dikkat, riskler yükseliyor! El Nino piyasaları fena vuracak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu ürünlere dikkat, riskler yükseliyor! El Nino piyasaları fena vuracak

Temmuz ayında etkili olması beklenen El Nino hava olayına yönelik endişeler artarken, küresel emtia piyasalarında tarım ürünleri üzerinden yeni risk senaryoları gündeme geliyor. Özellikle palm yağı, kakao, pamuk ve pirinç gibi kritik ürünlerde arz sıkıntısı ve fiyat oynaklığı ihtimali öne çıkıyor.

2026’nın ortalarından itibaren gerçekleşme ihtimali bulunan El Nino olayının küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesi bekleniyor.

İklim modelleri yılın başından bu yana nötr koşullara işaret etmesine rağmen bundan sonraki süreçte El Nino kaynaklı etkiler takip ediliyor. Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi olarak nitelendirilebilecek La Nina ise dünya genelinde daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçiş döneminde ise nötr yani doğal hava koşulları etkili oluyor.

Bu gelişmelerle birlikte, El Nino hava olayının temmuz ayında etkili olması beklenirken söz konusu hava olayının etkilerine dair endişelerin de artmasıyla emtia piyasasında yeni bir gündem oluşabileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, El Nino’nun temmuz ayında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80’in üzerine çıktığını belirtti.

Bunun çok ciddi bir oran olduğunu ifade eden Ergezen, kış mevsimine bakıldığında bu olasılığın yüzde 90’ın üzerine çıktığını vurguladı.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükseldiğini kaydeden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Buna da baktığımız zaman modellemeler de bize El Nino etkisinin görüleceğini gösteriyor. Yani El Nino nedir diye çok kısaca anlatacak olursak, okyanustaki ısı değişikliklerinden kaynaklanıyor. Baktığımız zaman dünyada okyanusların ısınmasıyla birlikte ve özellikle Amerika’ya doğru esen rüzgarların azalması, Amerika’ya doğru olan Pasifik Okyanusu’nda su sıcaklıklarını artırıyor. Bu da bir miktar daha fazla kuraklık anlamına gelmekte. Daha sıcak bir dönem yaşanıyor diyebiliriz.

Özellikle Amerika tarafında. Asya tarafının da ısındığını, yağışlarının azaldığını görebiliriz. Amerika tarafında ise tam tersine daha fazla sel ve yağmur olabiliyor. Yani böyle bir dönemde aslında şunu bekleyebiliriz; Asya ve Avustralya’da yağmurlar azalır, kuraklıklar başlar. Amerika kıyılarında ise tam tersi yağışlar artar diyebiliriz. Afrika ve Hindistan’da da mevsimlerin zamanlaması bozuluyor diyebiliriz.”

PALM YAĞI, KAKAO VE PAMUKTA RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Ergezen, özellikle Asya tarafına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Endonezya’nın küresel palm yağı arzının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini, Malezya tarafında da palm yağı üretiminin çok güçlü olduğunu ifade eden Ergezen, bu ülkelerdeki hava değişikliklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda El Nino etkisinin soya ve ayçiçeği gibi diğer bitkisel yağlara da sıçrama riskinin bulunduğunu vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan bakacak olursak eski deneyimlere göre son 50 yıldır yaşanan her El Nino’da kakao üretiminin azaldığını gördük. Kakao üretimine yönelik etkileri bu sene değil ama 2027’de görebiliriz. O yüzden kakao tarafında yeniden fiyat artışlarının muhtemel olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü bu El Nino’nun öncekilere nazaran bir miktar daha güçlü olması bekleniyor. Bu noktada üretim tarafına bakacak olursak pamuk tarafında Hindistan-Pakistan etkisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan’da muson gecikmesi ve sıcaklıklar nedeniyle pamukta böceklenme önemli olabilir, bu da pamuk tarafında dalgalanmaya yol açabilir.”

PİRİNÇ FİYATLARINDA DA DALGALANMA GÖRÜLEBİLİR

Ergezen, El Nino hava olayından etkilenebilecek ürünlerden birinin de pirinç olduğunu söyledi.

Özellikle dünyanın önde gelen pirinç üreticileri arasında yer alan Tayland ve Vietnam’da yağışların zayıflamasının pirinç fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini belirten Ergezen, “Şimdi hep olumsuzları konuştuk ama diğer taraftan bakacak olursak örneğin soya fasulyesinde artış olacağını söyleyebiliriz ki önceki dönemlere baktığımız zaman hep Amerika, Arjantin olsun, bu bölgelerde soya fasulyesi üretimi artmıştır. Keza yine bunu da görebiliriz.” diye konuştu.

Ergezen, bu senenin güçlü bir El Nino yılı olabileceğini dile getirdi.  Bu nedenle kuraklık endişelerinin önemli olduğunu söyleyen Ergezen, tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanma görülebileceğini, özellikle tarımsal emtia fiyatlarında risklerin yukarı yönlü olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu: “Baktığımız zaman belki de bizim için en önemli göstergelerden bir tanesi bu haziran ve eylül ayındaki muson döneminde gerçekleşecek diyebiliriz. Hindistan bu anlamda önemli. Orayı takip ediyor olacağız. Orada yaşanacak yağışlar pamuk, şeker, pirinç ve palm yağı gibi ürünlere yönelik beklentileri bize gösterecek. Normal bir muson olursa risklerin azaldığı görülür ama eğer musonun etkisi zayıf olursa, zayıf bir muson dönemi görürsek Hindistan’da bu öncü sinyal olur. Demektir ki önümüzdeki dönemde El Nino etkisi güçlü olacak.”

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak

Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı: Yıl ortalarında tekrarlanacak

Süper El Niño tehdidi: 2027 en sıcak yıl olabilir
Süper El Niño tehdidi: 2027 en sıcak yıl olabilir

Yaşam

Süper El Niño tehdidi: 2027 en sıcak yıl olabilir

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Dinar

Özümüze dönelim dua edelim. Duanınşartları belli dua edince kabul eden makam belli. Senaryolara uyup salarsak bizi yaratan bizide unutur. Lailaheillah olan Rabbim den istersek bizide korur ürünüde. İnşallah elninoya suc atmak kolay ya biz acaba Allaha verdiğine karşı ne yapıyoruz bir gizliçe muhasebe yapıp Yaratanı unutmamalıyız

El nino ile uslanmaz isek

Cehennem ateşini unutmuşuz demek
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23