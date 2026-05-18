Ali İhsan Karahasanoğlu: Toplumsal değerler ters yüz ediliyor! Anneye huzurevi, evde köpeğe ‘oğluşum’ sevgisi!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dün yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında Türkiye’deki sözde aydın ve elitist çevrelerin maskesini bir kez daha düşürdü. CHP bünyesinde yaşanan taciz, rüşvet, yolsuzluk ve belediye kaynaklarının gayrimeşru ilişkilere peşkeş çekilmesi gibi onlarca rezilliğe karşı üç maymunu oynayan malum zihniyeti hedef alan Karahasanoğlu, aile mefhumunu dinamitleyen bu kesimlerin sokak köpekleri ve LGBT savunuculuğu üzerinden yürüttüğü sahte şefkat operasyonlarını sert sözlerle dile getirdi.

Karahasanoğlu, sosyal medya hesabında modernlik adı altında dayatılan büyük çelişkiyi ve insani değerlerin nasıl ayaklar altına alındığını şu çarpıcı ifadelerle tepki gösterdi.

"Annelerini huzurevine bırakanlar, köpekleri ile 'oğluşum' muhabbeti eşliğinde, hayatlarını sürdürüyorlar.. 'Annem, huzurevinde daha mutlu' diye de, bahane uyduruyorlar.. Anneleri kimseye benzetmek istemem.. Ama bu riyakarlığı mahkum etmek için söyleyelim: 'Bıraksanız, belki köpekler de doğada, daha mutlu yaşayacaklar Annenizden esirgemediğiniz(!) mutluluğu, köpeklerden niye esirgiyorsunuz?'"

BU ZİHNİYETİN SOMUT ÖRNEĞİ: GÜLBEN ERGEN VAKASI

Karahasanoğlu’nun paylaşımında özellikle işaret ettiği, "Annelerini huzurevine kapatıp, köpekleri evde besleyen" ve CHP’nin imza attığı hiçbir rezilliğe ses çıkarmayan bu iki yüzlü zihniyetin en somut örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülben Ergen ile yeniden gündeme gelmişti.

Sokak köpeklerini hararetle savunan, LGBT propagandasına destek veren ve her fırsatta ideolojik mesajlar yayımlayan Gülben Ergen’in, evinde çok sayıda köpek besleyip her türlü bakımlarını eksiksiz yaparken, öz annesini huzurevine yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. CHP içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarına karşı tek kelime etmeyen Ergen’in, annesini evinden uzaklaştırıp hayvanlar üzerinden "şefkatli insan" rolü oynaması, riyakarlığın tam bir prototipi olarak göstermiş oldu.