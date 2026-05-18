SON DAKİKA
İki İslam ülkesi arasında büyük anlaşma! Binlerce asker ve savaş uçakları gönderildi
İki İslam ülkesi arasında büyük anlaşma! Binlerce asker ve savaş uçakları gönderildi

İki İslam ülkesi arasında büyük anlaşma! Binlerce asker ve savaş uçakları gönderildi

Pakistan, karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’a bir savaş uçağı filosu, 8 bin savaşa hazır asker ve son teknoloji hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Pakistan, karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’a binlerce asker konuşlandırdı. Reuters’ın üç güvenlik yetkilisi ve iki hükümet kaynağına dayandırdığı haberde, Pakistan’ın Suudi Arabistan’a bir savaş uçağı filosu, 8 bin asker ve hava savunma sistemleri konuşlandırdığı aktarıldı.

Söz konusu konuşlandırmanın önemli ve savaşa hazır bir güç olarak nitelendirildiği haberde, Pakistan’ın Çin ile ortaklaşa üretilen JF-17 tipi avcı uçaklarından oluşan yaklaşık 16 uçaklık bir filoyu geçtiğimiz nisan ayı başında Suudi Arabistan’a gönderdiği belirtildi.

Pakistan’ın ayrıca Suudi Arabistan’a iki filodan oluşan insansız hava aracı gönderdiği ifade edilen haberde, Pakistan’ın gerektiğinde daha fazla asker göndereceğine dair taahhüt verdiği aktarılarak, Suudi Arabistan’a konuşlandırılan hava savunma sisteminin Çin yapımı HQ-9 tipi olduğu belirtildi.

Haberde, askeri araçların Pakistanlı personel tarafından işletildiğini ve Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın Suudi Arabistan’a 80 bine kadar Pakistanlı askerin konuşlandırılmasına izin verdiği ifade edilen haberde, anlaşmanın Pakistan savaş gemilerinin konuşlandırılmasını da içerdiğini belirtti.

İran ve Pakistan'dan kritik temas: ABD ile müzakereler masada
