Ülkü Ocakları'ndan TEKNOCAK Festivali! Elektrikli aracın adını beğenmeyen Bahçeli, yeni bir isim verdi!
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne" katıldı. Stantları gezen Bahçeli, sergilenen ürünler hakkında tek tek bilgi alırken bazı araçlara isim verip üzerlerini imzaladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18-19 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisi katıldı.
Festival kapsamında 100'ün üzerinde proje sergilendi.
YARIŞ ARAÇLARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Festivalde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ismini verdiği yarış araçları "Göktay 1" ve "Göktay 2" de yer aldı. Festivale katılan Bahçeli, stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı.
Bahçeli'ye ziyaret sırasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım eşlik etti.
Bahçeli, ayrıca İstiklal isimli yarış aracının kaputunu imzaladı.
Proje sahipleriyle sohbet eden Bahçeli, katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "Çağan" isimli elektrikli aracın adını da değiştirdi. Bahçeli, araca "Yağız" ismini verdi.
Gündem
TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan MHP'li Özdemir, şehrin 2027 yılındaki tarihi misyonunu müjdeledi!