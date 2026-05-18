Böyle aile düşman başına! 3 kızı ve eşi tuzak kurup babalarını tetikçiye öldürttü!
Ekonomi
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ise dolaylı yoldan bir çözüm gündeme geldi.

Rusya’dan yurt dışına direkt uçuş ağı 2026 yaz sezonunda daralıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) analizine göre 2025-2026 kış sezonunda 43 ülkeye ulaşan direkt uçuş ağı, haziran itibarıyla yaklaşık yüzde 25 küçülerek 31-32 ülkeye gerileyecek.

Analizde, düşüşün başlıca nedenleri arasında mevsimsellik, yakıt maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve Orta Doğu krizine bağlı uçuş kısıtlamaları gösterildi.

 Suudi Arabistan uçuşlarının yeniden başlaması halinde Rusya’dan direkt uçuş yapılabilecek ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Vietnam ve Maldivler gibi destinasyonlar yer alacak.

Ancak raporda, bu ülkelerin tamamının paket tur satışına açık olmadığına dikkat çekildi. Mart ayından bu yana İsrail, İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Suudi Arabistan için paket tur satışlarının durdurulduğu belirtildi.

 Uzmanlar, kitlesel turizm açısından değerlendirildiğinde Rus turistler için yaz sezonunda fiilen erişilebilir destinasyon sayısının yaklaşık 15 ülke seviyesinde kaldığını ifade ediyor.

Yaz tarifesinde Küba ve Venezuela uçuşlarının yer almaması dikkat çekerken, bunun gerekçesi olarak yakıt ve jeopolitik kriz gösterildi. Orta Doğu’daki savaş nedeniyle Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının da durduğu belirtildi.

Nisan ayında Cezayir uçuşlarının tarifeden çıkarıldığı, Aeroflot’un ise 13 Mayıs itibarıyla Seyşeller seferlerini durdurduğu kaydedildi. Bununla birlikte şirketin sonbaharda Seyşeller uçuşlarını yeniden başlatmasının beklendiği ifade edildi.

 Raporda tüm daralmaya rağmen Rus turistlerin yurt dışına ilgisinin azalmadığı vurgulandı. Aeroflot verilerine göre şirket grubu 2026 Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 daha fazla dış hat uçuşu gerçekleştirdi.

2026’nın ilk dört ayında uluslararası yolcu sayısı yüzde 8,8 artışla 4,4 milyona ulaştı. Uzmanlar, yaz sezonunda yurt dışı seyahat talebinde ciddi bir düşüş beklenmediğini ifade etti.

Türkiye plan dışı

Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl Rusya’dan Türkiye’ye yaklaşık 7 milyon turist geldi. Bu nedenle direkt uçuşların kaldırılması, turizmi olumsuz etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyordu. Ancak Rus yetkililer, Türkiye’yi bu planın dışında tuttu.

Kaynak: Turizm Güncel

