Uzmanından kritik uyarı: Kalp yetersizliğinde doğru katkı önemli deyip açıkladı! Eşlik eden hastalıkların altını çizdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Roche Diagnostik Türkiye, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği ve AstraZeneca Türkiye, kalp yetersizliğine ilişkin küresel çaptaki güncel sağlık verilerini paylaştı. Uzman isim doğru katkının önemli olduğunun altını çizerek kritik tespitlerde bulundu...

Roche Diagnostik Türkiye, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği ve AstraZeneca Türkiye, kalp yetersizliğine ilişkin küresel çaptaki güncel sağlık verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yaklaşık 64 milyon kişiyi etkileyen kalp yetersizliği, toplumların yaşlanması, diyabet, hipertansiyon, obezite ve kronik böbrek hastalığı gibi risk faktörlerinin artmasıyla giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Türkiye'de ise güncel ulusal araştırmalara göre 2016-2022 döneminde 2,7 milyondan fazla kişiye kalp yetersizliği tanısı konulduğu bildiriliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası olarak belirlenen "Kalp Yetersizliği Farkındalık Haftası" kapsamında uzmanlar, hastalığın erken tanısının, düzenli takibin ve tedaviye uyumun yaşam kalitesi ve sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Kalp yetersizliği, kalbin vücudun ihtiyaç duyduğu kan ve oksijeni yeterli düzeyde pompalayamamasıyla ortaya çıkan ciddi bir klinik tablo olarak dikkati çekiyor. Nefes darlığı, özellikle yatarken solunum güçlüğü, ayak, bacak, bilek veya karında şişlik, hızlı kilo artışı, halsizlik ve çabuk yorulma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Güncel veriler, kalp yetersizliğinin bireyler ve sağlık sistemleri üzerindeki yükünün giderek arttığını ortaya koyuyor. HFSA 2025 raporuna göre sadece ABD'de yaşam boyu kalp yetersizliği gelişme riski yüzde 24'e yükselmiş durumda bulunuyor. Bu da yaklaşık her dört kişiden birinin yaşamının bir döneminde kalp yetersizliğiyle karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Türkiye verileri de hastalığın önemini ortaya koyuyor. 2016-2022 yıllarını kapsayan TRends-HF çalışmasına göre 2022 yılının sonunda Türkiye'de kalp yetersizliğinin görülme sıklığının yaklaşık yüzde 2,1 olduğu, yılda her 1000 kişiden yaklaşık 3 ila 6'sında yeni kalp yetersizliği vakaları ortaya çıktığı ve söz konusu yıllar arasında ülkede yaklaşık 2,7 milyon hastaya kalp yetersizliği tanısı konulduğu tahmin ediliyor. Ayrıca araştırmaya göre 20 yaş altındaki bireylerde kalp yetersizliğine en sık eşlik eden hastalıklar doğuştan kalp hastalıkları ve kansızlık (anemi) iken, yetişkinlerde en sık eşlik eden hastalıklar yüksek tansiyon ve damar sertliğine bağlı kalp-damar hastalıkları olarak öne çıkıyor. Çalışmada, Türkiye'de kalp yetersizliği başlangıcının Batı ülkelerine kıyasla 8-10 yıl daha erken yaşlarda görülebildiğine de dikkati çekiliyor. Türkiye'de kalp yetersizliğinin giderek daha erken yaşlarda görülmesi ve milyonlarca insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkması, bu alanda farkındalık çalışmalarının ve paydaşlar arası işbirliklerinin önemini daha da artırıyor. Bu doğrultuda, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği, AstraZeneca Türkiye ve Roche Diagnostik Türkiye, kalp yetersizliği alanında farkındalığın artırılmasına, erken tanının önemine dikkat çekilmesine ve sağlık ekosistemine katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. - "Hastaların belirtileri ciddiye alması ve tedavilerini hekimleriyle birlikte sürdürülebilir şekilde yönetmesidir" Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Temizhan, kalp yetersizliğinin, yalnızca kalbi değil, hastanın günlük yaşamını, hareket kapasitesini, psikolojisini ve sosyal hayatını da etkileyen ciddi ve kronik bir hastalık olduğunu belirtti. Nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik ve günlük aktivitelerde belirgin kısıtlanma gibi belirtilerin çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu sanılabildiğini ancak bu belirtilerin kalp yetersizliğinin habercisi olabileceğine dikkati çeken Temizhan, şöyle devam etti: "Hastalığın erken dönemde tanınması, hastaların kardiyoloji uzmanına zamanında yönlendirilmesi, kılavuzlara uygun tedaviye başlanması ve düzenli takip, hastane yatışlarını azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşıyor. Kalp yetersizliğiyle mücadelede en önemli konulardan biri, hastaların belirtileri ciddiye alması ve tedavilerini hekimleriyle birlikte sürdürülebilir şekilde yönetmesidir. Bu nedenle toplumda farkındalığın artırılması, hastaların doğru bilgiye ulaşması ve hekim-hasta iletişiminin güçlenmesi, kalp yetersizliği yönetiminde başarıyı doğrudan etkiliyor." AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Münevver Gönenç de bilimin sınırlarını zorlayarak yaptıkları yenilikler ile kronik hastalıklarla yaşayan bireylerin daha sağlıklı bir yaşama ulaşmasına katkı sunmayı sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Hastaların erken tanıya, doğru bilgiye ve tedaviye erişimini desteklemek için sağlık profesyonelleri, uzmanlık dernekleri, kamu kurumları ve sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmayı önemsediklerini aktaran Gönenç, kalp yetersizliğiyle mücadelede de başarıyı yalnızca tedavi seçenekleriyle sınırlamanın yanlış olacağını, toplumun bilinçlenmesi, risk altındaki bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, hekim-hasta iletişiminin güçlenmesi ve sağlık sisteminin tüm basamaklarında koordineli bir yaklaşımın benimsenmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Nazli Sahafi ise kalp yetersizliği gibi kronik hastalıklarda erken tanı ve doğru hastalık yönetiminin, hastalığın seyrini değiştirebilecek en kritik unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Tanı süreçlerinin güçlendirilmesi, veriye dayalı karar mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve sağlık sisteminin tüm basamaklarında entegre bir yaklaşımın benimsenmesinin hem klinik sonuçların iyileştirilmesi hem de sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Sahafi, şunları kaydetti: "Erken tanıyı mümkün kılan yaklaşımlar, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın yanı sıra hastaneye yatışların azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına da katkı sunuyor. Roche Diagnostik Türkiye olarak bilimin ve teknolojinin gücünden yararlanarak güvenilir ve yenilikçi tanı çözümleri geliştirmeye, kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle hasta yolculuğunun her aşamasında değer yaratmaya devam ediyoruz. Amacımız, sağlık sistemlerinin daha proaktif ve bütüncül bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayarak, daha fazla hastanın yüksek kaliteli ve güvenilir tanıya zamanında ulaşabilmesini desteklemek."

