Savunma sızdırma olayı: Eski mühendise hapis

Bir savunma sanayii şirketinde araştırmacı olarak görev yapan ve istifa etmeden hemen önce şirkete ait teknik çizimler ile iş tekliflerinin de aralarında bulunduğu 1000’den fazla kritik belgeyi harici depolama cihazına yükleyerek sızdıran sanık, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Koreli Chosun tarafından yapılan habere göre İncheon Bölge Mahkemesi Ceza Mahkemesi, “güveni kötüye kullanma” (iş yeri sırlarını sızdırma) suçlamasıyla yargılanan 54 yaşındaki eski savunma sanayii araştırmacısı A’ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 3 yıl süreyle erteledi. Sanık A, Nisan 2018’de çalıştığı savunma firmasından ayrılma sürecinde, şirkete ait ticari sır niteliğindeki 1017 adet dosyayı bir USB belleğe aktararak şirket dışına çıkarmakla suçlanıyordu.

DOSYA İSİMLERİNE “ÖZGEÇMİŞ” İSMİ VEREREK GİZLEMİŞ

Olayın yaşandığı dönemde sanığın, ateşli silah nişangahları ve bağlantılı silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik üretim ve araştırma biriminde görev yaptığı bildirildi. Savcılık soruşturması, sanık A’nın, şirket danışmanından iş birliği süreci için teslim aldığı optik tasarım çizim dosyalarını harici belleğe kaydettiğini ortaya çıkardı. Sanığın, dikkat çekmemek amacıyla savunma sanayii ihalelerinde kullanılan stratejik iş teklifi dosyalarının isimlerini “Özgeçmiş 1” ve “Özgeçmiş 2” olarak değiştirerek gizlediği belirlendi.

Sanık, bu hırsızlığın hemen ardından şirketten ayrıldı ve ertesi gün rakip bir savunma sanayii firmasında işe başladı.

Davaya bakan hakim, karar gerekçesinde, “Sanığın bir savunma sanayii şirketine ait teknik verileri ve stratejik dökümanları dışarı sızdırmış olması nedeniyle işlediği suçun niteliği hafif değildir.” ifadelerini kullandı. Mahkeme; sanığın suçunu kabul edip pişmanlık göstermesini, sızıntı kaynaklı henüz somut ve fiili bir zararın oluştuğunun tespit edilememesini ve sanığın daha önce hiçbir suç kaydının bulunmamasını dikkate alarak cezayı erteleme yoluna gittiğini açıkladı.