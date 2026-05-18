  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle aile düşman başına! 3 kızı ve eşi tuzak kurup babalarını tetikçiye öldürttü! Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez? Azerbaycan’da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler
Gündem Savunma sızdırma olayı: Eski mühendise hapis
Gündem

Savunma sızdırma olayı: Eski mühendise hapis

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savunma sızdırma olayı: Eski mühendise hapis

Güney Kore’de bir savunma sanayii şirketinde görev yapan bir çalışanın, istifa etmeden önce teknik çizimleri harici depolama cihazına kopyalayarak sızdırdığı tespit edildi. Mahkeme, sanığı hapis cezasına çarptırdı.

Bir savunma sanayii şirketinde araştırmacı olarak görev yapan ve istifa etmeden hemen önce şirkete ait teknik çizimler ile iş tekliflerinin de aralarında bulunduğu 1000’den fazla kritik belgeyi harici depolama cihazına yükleyerek sızdıran sanık, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Koreli Chosun tarafından yapılan habere göre İncheon Bölge Mahkemesi Ceza Mahkemesi, “güveni kötüye kullanma” (iş yeri sırlarını sızdırma) suçlamasıyla yargılanan 54 yaşındaki eski savunma sanayii araştırmacısı A’ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 3 yıl süreyle erteledi. Sanık A, Nisan 2018’de çalıştığı savunma firmasından ayrılma sürecinde, şirkete ait ticari sır niteliğindeki 1017 adet dosyayı bir USB belleğe aktararak şirket dışına çıkarmakla suçlanıyordu.

DOSYA İSİMLERİNE “ÖZGEÇMİŞ” İSMİ VEREREK GİZLEMİŞ

Olayın yaşandığı dönemde sanığın, ateşli silah nişangahları ve bağlantılı silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik üretim ve araştırma biriminde görev yaptığı bildirildi. Savcılık soruşturması, sanık A’nın, şirket danışmanından iş birliği süreci için teslim aldığı optik tasarım çizim dosyalarını harici belleğe kaydettiğini ortaya çıkardı. Sanığın, dikkat çekmemek amacıyla savunma sanayii ihalelerinde kullanılan stratejik iş teklifi dosyalarının isimlerini “Özgeçmiş 1” ve “Özgeçmiş 2” olarak değiştirerek gizlediği belirlendi.

Sanık, bu hırsızlığın hemen ardından şirketten ayrıldı ve ertesi gün rakip bir savunma sanayii firmasında işe başladı.

Davaya bakan hakim, karar gerekçesinde, “Sanığın bir savunma sanayii şirketine ait teknik verileri ve stratejik dökümanları dışarı sızdırmış olması nedeniyle işlediği suçun niteliği hafif değildir.” ifadelerini kullandı. Mahkeme; sanığın suçunu kabul edip pişmanlık göstermesini, sızıntı kaynaklı henüz somut ve fiili bir zararın oluştuğunun tespit edilememesini ve sanığın daha önce hiçbir suç kaydının bulunmamasını dikkate alarak cezayı erteleme yoluna gittiğini açıkladı.

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede
Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Gündem

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!
Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!

Teknoloji

Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!

Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu
Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu

Gündem

Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23