Her hareket kayıt altında! Çin’den robotlara dijital Pasaport

Çin, insansı robotlar için resmi kimlik sistemini devreye alıyor. Hubei bölgesinde bazı robotlar, ülkenin ilk resmi robot kimlik numaralarını alacak. Bu sistem sayesinde yetkililer, robotların üretimden kullanım sonuna kadar tüm sürecini takip edecek.

ROBOTLARA ÖZEL KİMLİK KODU GELİYOR

Yeni sistemde her robota 29 karakterden oluşan özel bir kod verilecek. Bu kod; markanın hangi ülkeye ait olduğunu, üreticiyi, model numarasını, seri bilgisini, donanım özelliklerini, zeka seviyesini ve fabrika kayıtlarını içerecek.

Amaç sadece kayıt tutmak değil. Çin, hızla büyüyen insansı robot sektöründe izlenebilirlik ve sorumluluğu daha net hale getirmek istiyor.

ROBOTLARA DİJİTAL PASAPORT

Projeyi Wuhan’daki Hubei Humanoid Robot Innovation Center yürütüyor. Sistem, Çin vatandaşlarının kimlik numarasına benzer şekilde çalışacak ancak robotlara özel ek bilgiler de taşıyacak.

Bu dijital kimlik sistemi sayesinde bir robotun:

• Bakım geçmişi

• Nerelerde kullanıldığı

• Performans kayıtları

• Arıza geçmişi

• Parça durumu

tek merkezden izlenebilecek.

ARIZA DURUMUNDA SORUMLULUK DAHA NET OLACAK

Sistem, eklem aşınması, pil durumu ve hareket doğruluğu gibi verileri de kaydedecek. Teknik ekipler robotun geçmiş kayıtlarına bakarak sorunu daha hızlı bulabilecek.

Bir arıza ya da güvenlik sorunu yaşandığında ise hangi parçanın, üreticinin ya da kullanım hatasının sorumlu olduğu daha kolay anlaşılacak.

İKİNCİ EL ROBOT PAZARI DA DEĞİŞEBİLİR

Bu sistem sadece güvenlik için değil, ikinci el robot satışı için de önemli olabilir. Gelecekte bir robotu satın alan kişi, cihazın tüm servis geçmişini ve performans verilerini kimlik profili üzerinden görebilecek.

Bu da tekrar test yapma ya da uzun inceleme süreçlerini azaltabilir.

Çin robot sektörünü ortak kurallara bağlamak istiyor

İlk aşamada Hubei merkezli birçok robot şirketi sisteme dahil oldu. Bazı firmaların robotları şimdiden ortak kodlama ve kayıt sürecinden geçti.

Bu robotlar şu anda:

• Endüstriyel üretim

• Ticari hizmetler

• Eğitim ve gösterim alanları

gibi farklı sektörlerde kullanılıyor.

ÇİN KÜRESEL ÜRETİMDE AÇIK ARA ÖNDE

2025 verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 17 bin insansı robot sevk edildi. Bunun yaklaşık 14 bin 400 adedi Çin’den geldi. Yani küresel üretimin büyük kısmını Çin tek başına sağladı.

Ülkede 140’tan fazla üretici bulunuyor. Ancak sektör büyüse de teknik standartlar, güvenlik denetimi ve veri paylaşımı konusunda hala ortak bir yapı eksik.

Yeni kimlik sistemi tam da bu boşluğu kapatmayı hedefliyor.

ASIL HEDEF KONTROL VE GÜVENLİK

Çin’in attığı bu adım, robotların sadece üretimini değil, tüm yaşam döngüsünü kayıt altına almayı amaçlıyor. Böylece veri güvenliği, kötüye kullanım, arıza takibi ve sorumluluk gibi konular daha sıkı denetlenebilecek.