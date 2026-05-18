Anguissa'yı satacaklar: Sonra Aslan'ın gözdesine çökecekler
Napoli, Frank Anguissa'yı Beşiktaş'a sattıktan sonra Udinese forması giyen Arthur Atta'yı kadrosuna katmak istiyor. Atta, Galatasaray'ın da listesinde...
Napoli, Frank Anguissa'yı Beşiktaş'a sattıktan sonra Udinese forması giyen Arthur Atta'yı kadrosuna katmak istiyor. Atta, Galatasaray'ın da listesinde...
Beşiktaş yaklaşık 2 yıldır Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Ve şu anda iki kulüp, hiç olmadığı kadar anlaşmaya yakın... 30 yaşındaki merkez orta sahanın transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Serie A temsilcisinin, Kamerunlu yıldız sonrasında yapacağı hamle de belli...
Napoli'nin, Udinese'den Arthur Atta'yı istediği ortaya çıktı. 23 yaşındaki Fransız orta saha, Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Zaniolo'nun tapusunu da Udinese'ye vermeyi planlıyordu. Ancak Napoli yüksek bir teklif verirse durum değişecek.
Udinese, 10 milyon euro veya 5 milyon euro+sonraki satıştan P pay karşılığında Zaniolo'nun bonservisini alabiliyor. Napoli, Atta için 40 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunarsa iş bitecek. Udinese, buradan gelecek paranın bir bölümünü Zaniolo için kullanacak. Kalan kısmıyla da Atta'nın boşluğu doldurulacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23