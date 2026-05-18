Tehcirin 82'nci yılında anlamlı paylaşımlar! Kırım Türklerinin acıları unutulmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak, Kırım Tatar Türkleri'nin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yıl dönümünde vatanlarından zorla koparılan soydaşlarımızın yaşadığı tarifsiz acıyı bugün de yüreğimizde hissediyor, sürgün yollarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türkleri'nin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırım Tatar Türklerinin 82 yıl önce maruz bırakıldığı sürgünün, insanlık vicdanında derin yaralar açan büyük bir zulüm olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Gürlek, NSosyal hesabından Kırım Tatar sürgününün 82. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırım Tatar Türklerinin 82 yıl önce maruz bırakıldığı sürgün, insanlık vicdanında derin yaralar açan büyük bir zulüm olarak hafızalardaki yerini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce Kırım Tatar Türkünün ana vatanlarından koparıldığını, insanlık dışı şartlarda sürgüne gönderildiğini, binlerce soydaşın hayatını kaybettiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Aradan geçen onca yıla rağmen Kırım Tatar Türklerinin gasbedilen haklarının iade edilmemesi ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmektedir. Tüm baskılara rağmen kimliklerini, kültürlerini ve vatan sevgilerini koruyan Kırım Tatar Türklerinin yanında olmaya, haklı davalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan acıyı nesiller boyunca yüreğinde taşıyan tüm soydaşlarımızın hüznünü paylaşıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türklerinin, öz yurtlarından koparılarak insanlık tarihinin en acı sürgünlerinden birine maruz bırakıldığını belirtti.

Vagonlara doldurulan binlerce masum insanın açlıkla, hastalıkla ve ağır şartlarla mücadele ederken büyük kayıplar verdiğini, o gün yaşanan acıların, yalnızca Kırım Tatar halkının değil, tüm Türk ve İslam dünyasının ortak hafızasında derin izler bıraktığını kaydeden Duran, "Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.