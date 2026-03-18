Dünya Siyonist kafa ayak basmaya korkuyor! İran halkına çağrı yaptılar
Dünya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde İran halkına seslenerek sokaklara çıkmaları çağrısında bulundu. Netanyahu, İsrail’in İran’daki askeri hedeflere yönelik operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye yönelik düzenlenen ve iki ismin ölümüyle sonuçlanan suikastları hatırlattı.

İsrail'in ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'daki halka seslenerek İsrail uçaklarının kavşaklarda ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Netanyahu, Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasına işaret ederek "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz." sözleriyle kitlesel gösteri çağrısı yaptı ve "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Azerbaycan ile İran arasında sıcak temas
Dünya

Almanya'dan ABD ve İsrail'e İran darbesi
Dünya

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber
Gündem

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

