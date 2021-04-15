Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa ihlaline Hamas'tan tepki: Apaçık saldırıdır

İşgalcilerin, mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ezanların okunduğu hoparlörün kablosunu kesmesi üzerine açıklamalarda bulunan Milletvekili Ebu Tayr, Kudüs halkının, işgal rejiminin bu tür ihlalleri karşısında boyun eğmeyeceği ve gerekirse Mescid-i Aksa’yı müdafaa etmek uğrunda sıcak çatışmalara girebileceğini vurguladı.

Mescid-i Aksa’yı ezansız bırakma girişiminin Kudüslüler için kara kâbus olduğunu ve bunun ilk defa yapılan bir eylem olmadığını aktaran Ebu Tayr, işgalciler ile Kudüslüler arasında açık bir savaş ve devam eden bir çatışmanın mevcut olduğunu ifade etti.

Ebu Tayr, uluslararası anlaşmalara ve insani normlara aykırı insanlık dışı uygulamalarıyla işgal rejiminin, Kudüslülerin hayatını zorlaştırmanın yanında Filistinlileri Mescid-i Aksa, Kudüs ve topraklarından uzaklaştırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Siyonist rejimin, şehirdeki demografik yapıyı değiştirme planını dayatmak amacıyla Kudüslülere karşı sistematik bir savaş yürüttüğünü söyleyen Ebu Tayr, "Kudüs halkının ortaya koyduğu direniş kararlılığı ve mücadelesi olmasaydı siyonistler, Kudüs'ü on yıllar önce işgal edebilirdi." dedi.

Öte yandan Filistinlilere yönelik hadsiz ve hudutsuz suç işleyen işgal güçleri, bu sefer de Mescid-i Aksa’nın kuzeybatısındaki El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’nın yakınlarında oruçlu Kudüslüler için tahsis edilen iftar yemeklerine el koydu.

Kaynaklar, işgal askerlerinin iftar için hazırlanan yemeklere el koymasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiğini ve birkaç kişiyi darp ettiğini aktardı.

Bununla da yetinmeyen işgal polisi, Ramazan ayının ilk gününde ilk iftarın yaklaşmasıyla beraber Mescidi Aksa'daki hoparlörün kablosunu kesip akşam ezanının okunmasını engelledi.