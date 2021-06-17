Siyonist İsrail'e Şanlıurfa’da lanet yağdı!

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Rabia Meydan'ında her gün bir sivil toplum kuruluşu tarafından Kudüs'e destek amacıyla çeşitli program ve etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şanlıurfa Şubesi, siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Programda Kudüs'ün Müslümanlar için önemi ile ilgili mesajlar verildi.

Program, Dergâh Camii Müezzini Salih Kurt ve Narinci Camii İmam Hatibi İsmail Kahraman'ın okuduğu Kur'an'ı Kerim başladı.

Programa katılan ilahi sanatçıları İbrahim Hakkı Dolap ve Osman Gündüz, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili marş ve ezgiler seslendirdi.

Sanatçı Muharrem Çelik tarafından programa katılan çocuklarının yüzüne Filistin bayrağını çizildi.

Programa; Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çıdır, STK temsilcileri ve halk katıldı.

"Siyonist zihniyet; en büyük gücü işgal ettiği zihinlerden ve vicdanlardan almaktadır"

Kudüs'e destek mitinginde konuşan AGD Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, "Anadolu Gençlik Derneği olarak bugün bu çadırda Kudüs'e destek için düzenlenen etkinlikte nöbet sırası bizdedir. Geride bıraktığımız 20'nci yüzyılda dünyaya iki büyük dünya savaşı damgasını vurmuştur. Emperyalizmin çıkarları doğrultusunda dünyanın dört bir yanı kana bulanmış; milyonlarca insan ölüme, açlığa, yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Ne yazık ki içersinde bulunduğumuz yüzyıl, aslında çok daha büyük bir dünya savaşına sahne olmaktadır. İnanıyoruz ki kendi çıkarları doğrultusunda her zulmü kendine hak gören siyonist zihniyet; en büyük gücü işgal ettiği zihinlerden ve vicdanlardan almaktadır. Dünya Müslümanlarının siyasi ve ekonomik bağımsızlığıyla perçinlenecek bir İslam birliği mücadelesi, israile hak ettiği dersi verecek ve yeryüzünde adaleti tesis edecektir." ifadelerini kullandı.

"Her Müslüman geleceğin şafağını hazırlayan bir işçidir"

Zihinlerin özgürleşmesiyle Kudüs'ün de özgürleşeceğini belirten Özyaramış, " Yapılan bu çalışmaların İslam âleminin birliğine, siyonizme karşı somut adımların atılmasına ve Kudüs'ün özgürleştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Zihinlerimiz özgürleştiğinde Kudüs de özgürleşecektir. Unutmamalıyız ki; İslam'ın ve insanlığın geleceği 2 milyar Müslüman'ın yüreğinin birlikte çarpması ile aydınlanacaktır. Her Müslüman geleceğin şafağını hazırlayan bir işçidir." dedi.

Program, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan tarafından yapılan konuşmanın ardından sona erdi.