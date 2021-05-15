  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
Gazze'den acı haber: 8 şehit daha!
Eski Hamas Lideri Meşal'den dikkat çeken açıklamalar
Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı!
Dünya Siyonist İsrail'e böyle meydan okudu: Felaketiniz olacak
Dünya

Siyonist İsrail'e böyle meydan okudu: Felaketiniz olacak

Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını söyleyen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, ellerinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:54:00 -
Siyonist İsrail'e böyle meydan okudu: Felaketiniz olacak

İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.

Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak" dedi.

Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, dün, Gazze'ye kara operasyonu başlatıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise Conricust'in önceki açıklamalarıyla ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarını işgal etmesinin (Nekbe: Büyük Felaket) 73. yılı münasebetiyle tüm Filistinlileri meydanlarda İsrail güçleriyle mücadeleye çağırdı.

Açıklamada, "Siyonistlerin her daim uykusunu kaçıran kabusu onlara yaşatma ve Filistin topraklarını işgal etmelerinin bedelini ödetme" çağrısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den askeri üsler için yeni hamle
Gündem

Türkiye'den askeri üsler için yeni hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden temizleyerek oluşturduğu güvenli bölgelerdeki askeri üslerini güçlendiril..
Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz
Dünya

Bolton'dan Rusya çağrısı: Oradaki varlığını sona erdirmeliyiz

Ruya hakkında açıklamalarda bulunan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’a Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'ya karşı k..
Yüzyılın keşfi(!):
Medya

Yüzyılın keşfi(!): "Sıkı durun" deyip açıkladı: Şeker bayramını kim Ramazan Bayramı yaptı?

Profesör unvanını nereden aldığı bilinmeyen Emre Kongar, yüzyılın keşfini(!) gerçekleştirdi. "Sıkı durun" diye çok 'önemli'(!) açıklamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay