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Dünya Siyonist İsrail'den kalleş saldırı: Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Siyonist İsrail'den kalleş saldırı: Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:24:00 -
Siyonist İsrail'den kalleş saldırı: Şehit sayısı yükseldi

Dünyadan gelen tepkilere rağmen işgalci terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son saldırılarla Gazze'de 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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