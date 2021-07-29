Siyonist İsrail’den alçaklık devam ediyor: Hamas yöneticilerinin evlerine baskın düzenliyorlar

23 yıl işgal rejiminin zindanlarında kalan ve 8 Temmuz’da serbest bırakılana HAMAS’ın yöneticilerinden Şeyh Hasan Yusuf'un Ramallah yakınlarındaki Beytunya kasabasındaki evine baskın düzenleyen işgal rejimi, evin kameralarına el koyup, bir miktar parayı da gasp etti.

HAMAS yöneticilerinden Şeyh Cemal et-Tavil’in el-Bire’nin Ummu’l-Şerait Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen işgal rejimi, mahalledeki onlarca Filistinli gence de saldırılarda bulundu.

Halen tutukluluğu devam eden Şeyh Cemal et-Tavil, en son 2 Haziran 2021 tarihinde işgal rejimi tarafından evine yapılan baskın esnasında alıkonulmuştu. Gazeteci olan kızı Büşra ise 9 Kasım 2020 tarihinde beri işgal rejiminin zindanlarında tutuluyor.