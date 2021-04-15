  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonist İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı
Dünya

Siyonist İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:37:00 -
Siyonist İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'na geldikleri sırada saldırdığını belirtti. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinli'nin göz altına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin
Gündem

Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, piknik masalarını yakanlara sert tepki gösterdi.

ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler
Gündem

ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Ukrayna'ya destek olmak amacıyla Karadeniz'e gönderilecek savaş gemilerinin Karadeniz'e giriş y..
Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir
Siyaset

Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında hurma, muz ve su ile oruçlarını açan futbolcuları eleştiren İYİ Partili Çıray, akıl vermeye ça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay