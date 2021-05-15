Siyonist İsrail bombalıyor dünya izliyor: “127 şehid”

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı, 31’i çocuk, 20’si kadın olmak üzere 127’ye, yaralı sayısı 900’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi’nde 10 Mayıs’tan bu yana şehit olanların sayısı 127’ye yükseldi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda şehid olanların 31’inin çocuk, 20’sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900’e ulaştığı ifade edildi.



200’den fazla konut yıkıldı



Öte yandan; Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200’den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi.



Siyonist İsrail’den geri adım



Bu arada, terör devleti İsrail’in ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği” şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca “saldırının sürdüğünü” belirtmekle yetindi. İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi’ne “girdiğini” de ifade etmişti. AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi’ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, “Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim” dedi. Adraee, “Jonathan Conricust’un dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Mülteci kampını vurdu



Terör devleti İsrail’in savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’na füzelerle saldırı düzenlendi. Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü. Gazze Şeridi’nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı.



10 bin ev susuz kaldı



Öte yandan; İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda su şebekelerini hedef aldığı ve bölgede yaklaşık 10 bin evin susuz kaldığı belirtildi. Saldırılarda çeşitli bölgelerde altyapı tesisleri ve su kanallarının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İsrail hamile kadın dahil 6 kişilik aileyi katletti

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil katil İsrail tarafından katledildi. İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eşzamanlı olarak önceki gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu. Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu. Saldırıda şehit olan Rafet’in kardeşi Hatim et-Tanani, yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti. Hatim, “Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu” dedi.