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Dünya Siyonist işgalciler zulmetmeye devam ediyor!
Dünya

Siyonist işgalciler zulmetmeye devam ediyor!

Filistin’e yönelik İsrail zulmü tüm hızıyla sürüyor. İşgal güçleri, ekim ayı içerisinde Batı Şeria ve Kudüs'ün muhtelif yerlerine 365 baskın gerçekleştirirken, bu baskınlarda 455 #Filistinli yurttaşı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:51:00 -
Siyonist işgalciler zulmetmeye devam ediyor!

Yeni Akit  Ankara

Ramallah'ta, açlık grevi yapan esirlerle dayanışma için gösteri düzenlendi. Gösteriye binlerce Filistinli katılırken, Kayid el-Fesfus'un açlık grevi 112. gününe girdi. Kayid'in avukatı, ailesine evlatlarının sağlık durumu hakkında, “Kayid'in beyin ölümü her an gerçekleşebileceği” bilgisini aktardı.

Zalimler durmuyor!

Son 24 saatte İsrail zulmünün türlü çeşitleri Filistin’de yaşanmaya devam etti. İşgal ordusunun 'Yamam' özel kuvvetleri, El-Halil'in kuzeyinde yer alan Surif beldesi sakinlerinden Bessam Ganimat adlı genci eşiyle beraber gözaltına aldı. Diğer yandan, Yahudi yerleşimciler, El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğa saldırarak yaraladı. Masum çocuğun gözünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, Filistinli sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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