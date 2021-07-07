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Dünya

Siyonist işgal rejimi yapım aşamasındaki bir okulu yıktı

İşgal rejimi, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Anata beldesinde yapımı devam eden bir okulu yıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 02:03:00 -
Siyonist işgal rejimi yapım aşamasındaki bir okulu yıktı

Siyonist işgal rejiminin sözde askerleri, buldozerler eşliğinde Anata beldesinin es-Selam bölgesine baskın düzenledi. Baskında yapımı devam eden bir okulu yıktı.

İşgal rejimi, okulu yıkma çalışmasını durdurmaya çalışan Filistinlilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

İşgal rejimi, yıkım olayını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına izin vermeyerek, basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin işgal rejimi tarafından yıkıldığını belirtiyor.

 

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