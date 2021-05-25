Siyonist işgal rejimi iki haftada 1500 Filistinliyi alıkoydu

Ramazan ayında Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran siyonist işgal rejimi özelikle 10 Mayıs’ta barbarca savaş uçaklarıyla Gazze başta olmak üzere birçok yere bomba yağdırdı.

Saldırılarda en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkılırken 15 bin bina ise kullanılamaz hale geldi. Filistin direniş grupları karşısında hezimet yaşayan barbar siyonistler özelikle sivil yerleşim alanları, fabrika, okul ve hastanelerini hedef alarak direnişi kırmaya çalıştılar.

İşgal rejiminin barbar saldırıları nedeniyle Filistin genelinde 150 milyon doların üzerinde maddi hasarın olduğunu tahmin ediliyor.

Filistin direniş gruplarının direnişi karşısında hezimete uğrayan işgal rejimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları 11 gün sonra geri adım atarak ateşkes ilan etmişti.

Terörist işgalcilerin barbar saldırıları sonucu 66’sı çocuk, 39’u kadın 248 Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de yerinden yurdundan olmuştu.

İşgal rejiminin bu denli barbar saldırıları karşısında sadece kınamakla yetinen İslam ülkelerinin bu tutumu, terör rejiminin azgınlığını daha fazla artırıyor.

Ateşkese rağmen başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere birçok adrese basın yapan işgal çeteleri, iki haftada bin 500 Filistinliyi alıkoydu.