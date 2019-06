Siyonist, İngiliz, Amerikan, Fransız, Hindu, Esedçi... Türk-İslam düşmanları zafer sarhoşu

yeniakit.com.tr 23 Haziran İstanbul seçimleri sonucu Türk-İslam düşmanlarını çok sevindirdi. Sonuçları görünce derhal mutluluklarını ifade edip kutlamalar yaptılar.

İsrail gazetesi: Her şey çok güzel oldu, Erdoğan aşağılayıcı şekilde yenildi

Seçim boyunca hemen her gününü Ekrem İmamoğlu propagangası yapabilmek, geçmiş yıllardan beri ise her vaktini Erdoğan ve onunla olan Türkiye’yi dışarısı nezdinde tezyif edebilmek için gayretle geçirdiği görülen Louis Fishman sonuçlarla her şeyin çok güzel olduğunu savundu.

Fishman, İsrail gazetesi Haaretz’te derhal değerlendirme yazısı yayınlattı ve “Erdoğan aşağılayıcı bir yenilgi aldı. İstanbul sayesinde Türk demokrasisi şanlı bir zafer kazandı” dedi. Erdoğan destekçileri seçimle kazanırken demokrasiye darbe indirildiğini savunup duran bu kafanın, karşısındakiler kazanınca “demokrasikazandı” diye sunmaları da, Türk halkına da kararlarına da kıymet atfetmediklerini, sadece kendi kalplerinden geçene uyarlarsa yüz vereceklerini de en net biçimde ve bir kez daha gösterdi.

Tescilli Türk-İslam düşmanı Fransızlar: Erdoğan’a tokat vuruldu ve darbe indirildi

Daha evvel Erdoğan’a “Diktatör” diyerek dergi kapağı yapan ve Fransa’daki Türkler’i de tahrik edip tepki çektiren Le Point yazarı Luc de Barochez sonuçları hemen twitter hesabından paylaştı. Fransız yazar, “Erdoğan’a Tokat” başlığıyla sonuçları duyurup pişman olması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam düşmanlığı ile en meşhur Fransız siyasetçilerden Ermeni aşığı ve soykırım iddialarının yılmaz müdafii Valerie Boyer de kafayı çıkardı. Boyer, bu sonuçla “Erdoğan’a darbe” indirildiğini sevinçle paylaştı.

Amerikalı’sı Hindu’su: “Erdoğan’ın sonu mu geliyor”, “Dirilen Osmanlı’nın çöküşü mü başlıyor”?

Türkiye’ye karşı FETÖ ve YPG terör örgütlerini, tüm Batı ülkeleri ve Amerika’yı aklayan en skandal bir raporu yayınlamış FDD’nin (Demokrasileri Müdafaa Vakfı) mensubu Jonathan Schanzer de sevinenler arasındaydı pek tabi. Schanzer, İstanbul halkını tebrik edip kendi kalplerinden geçen olunca bir anda Türk demokrasisini övmeye başladı. Paylaşımının siyonist Jerusalem Post yazarları Seth Frantzman ve Benjamin Weinthal tarafından beğenilmesi de dikkat çekti.

Çeşitli Amerikan ve İngiliz gazetelerinde çalışan ve Türkiye’yi yıllardır karalamak için uğraşmasıyla bilinen David Lepeska ise, “Atatürk’ten sonra Türkiye’nin en başarılı ve popüler siyasetçisi için sonun başlangıcı mı?” diye sordu. İfadeleriyle bu sonu görmek için nasıl büyük arzu taşıdıklarını da bir kez daha belli ettiler.

Amerikan The Atlantic yazarı ve seçim öncesi büyük bir İmamoğlu meddahlığı yapan Melvyn Ingleby da gece boyunca kutlama görüntüleri ve övgü dolu paylaşımlara imza attı. Nasıl methedeceğini bilemeyen Ingleby son derece kalitesiz bir yorumunda, İmamoğlu’nun tüm partilerin seçmenlerine hizmet edeceğini vurguladığı için kazandığını savundu. Halbuki onlarca yıldan beri hemen her adayın vurgusunun böyle olduğu gayet basit ve sıradan insanlar tarafından dahi bilinmektedir.

Amerikalı yazar Claire Berlinski de kendi kalpleri ve arzularına uyunca bir anda Türk halkın için sevgi mesajları paylaştı, kutlamalarına twitter üzerinden iştirak etti. Her şeyin çok güzel olacağı mesajı paylaşan Amerikalı, Ekrem İmamoğlu’nun resmi hesabından paylaşımlar da yaptı.

Bu arada sadece gazeteci ve yazarların değil, alelalde vatandaşların da yorumlar yaptığı görüldü. Bunlardan birisi, bir yenilgi daha gelirse “yeniden dirilen Osmanlı için sonun başlangıcı” olacağını söyledi.

Hindu bir vatandaş da pek neşe içinde sırıtarak “Osmanlı çöküyor” notuyla seçim sonuçlarını kutladı.

Esed destekçisi ırkçı Arap cani, “Osmanlı delisi” diye Erdoğan’a hakaret etti, İmamoğlu’nu kutladı

Esed destekçisi Suriyeli Mohamed Mansour da sonuçlarla çok keyiflendi. Koca bir ülkeye tarihte görülmemiş yıkımı yapan bebek katili gözünü kan bürümüş vahşilerin kafasındaki Mansour’un resmi hesabındaki paylaşımı şu şekildeydi: “Osmanlı delisi daha evvel şayet İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu’nu seçerse İstanbul Belediye başkanlığına, bunun Sisi’yi seçmek olacağını söylemişti. Görünüşe göre çoktan seçtiler! Türkiye’nin Sisi’si ve Türk halkını tebrik ederim”

Arap ırkçı milliyetçisi olan Mansour, 10 Haziran’da attığı twitte “Bir Arap olarak kesinlikle Osmanlı delisinin bir Arap ülkesine müdahalesini görmekten nefret ederim!” yazmıştı.

Ayrıca Mansour, İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın Şam, Kahire, Bağdat, Kazan, Buhara, Taşkent’i harekete geçirebileceğimizi söyleyen ve son kalenin Türkiye olduğuna vurgu yapan Mart 2018’deki konuşmasını paylaşmıştı. Paylaşımın üstüne düştüğü notta ise “terörizmi destekleyen Osmanlı ahmak zihniyeti” ifadesini kullanmıştı.

İngiliz çok mutlu olmuş

PKK destekçiliği ile meşhur olup hemen her fırsatta terör örgütünü aklamaya kalkan ve mensupları ile dayanışma gösteren İngiliz İşçi Partisi’nden de sevinç belirtileri görüldü.

Sonuçlar belli olduktan çok kısa süre sonra partinin milletvekillerinden Julie Ward, “Erdoğan’ın AKP partisi İstanbul’u 2. kere kaybettiği için çok mutluyum” twiti attı.