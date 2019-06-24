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Siyonist, İngiliz, Amerikan, Fransız, Hindu, Esedçi... Türk-İslam düşmanları zafer sarhoşu

23 Haziran İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte, İsrail, İngiliz, ABD, Fransız, Hindu ve Esedçi medya kuruluşları da sevinç naraları atmaya başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
Siyonist, İngiliz, Amerikan, Fransız, Hindu, Esedçi... Türk-İslam düşmanları zafer sarhoşu

 yeniakit.com.tr  23 Haziran İstanbul seçimleri sonucu Türk-İslam düşmanlarını çok sevindirdi. Sonuçları görünce derhal mutluluklarını ifade edip kutlamalar yaptılar.

İsrail gazetesi: Her şey çok güzel oldu, Erdoğan aşağılayıcı şekilde yenildi

Seçim boyunca hemen her gününü Ekrem İmamoğlu propagangası yapabilmek, geçmiş yıllardan beri ise her vaktini Erdoğan ve onunla olan Türkiye’yi dışarısı nezdinde tezyif edebilmek için gayretle geçirdiği görülen Louis Fishman sonuçlarla her şeyin çok güzel olduğunu savundu.

Fishman, İsrail gazetesi Haaretz’te derhal değerlendirme yazısı yayınlattı ve “Erdoğan aşağılayıcı bir yenilgi aldı. İstanbul sayesinde Türk demokrasisi şanlı bir zafer kazandı” dedi. Erdoğan destekçileri seçimle kazanırken demokrasiye darbe indirildiğini savunup duran bu kafanın, karşısındakiler kazanınca “demokrasikazandı” diye sunmaları da, Türk halkına da kararlarına da kıymet atfetmediklerini, sadece kendi kalplerinden geçene uyarlarsa yüz vereceklerini de en net biçimde ve bir kez daha gösterdi.

Tescilli Türk-İslam düşmanı Fransızlar: Erdoğan’a tokat vuruldu ve darbe indirildi

Daha evvel Erdoğan’a “Diktatör” diyerek dergi kapağı yapan ve Fransa’daki Türkler’i de tahrik edip tepki çektiren Le Point yazarı Luc de Barochez sonuçları hemen twitter hesabından paylaştı. Fransız yazar, “Erdoğan’a Tokat” başlığıyla sonuçları duyurup pişman olması gerektiğini söyledi.

Türk-İslam düşmanlığı ile en meşhur Fransız siyasetçilerden Ermeni aşığı ve soykırım iddialarının yılmaz müdafii Valerie Boyer de kafayı çıkardı. Boyer, bu sonuçla “Erdoğan’a darbe” indirildiğini sevinçle paylaştı.

Amerikalı’sı Hindu’su: “Erdoğan’ın sonu mu geliyor”, “Dirilen Osmanlı’nın çöküşü mü başlıyor”?

Türkiye’ye karşı FETÖ ve YPG terör örgütlerini, tüm Batı ülkeleri ve Amerika’yı aklayan en skandal bir raporu yayınlamış FDD’nin (Demokrasileri Müdafaa Vakfı) mensubu Jonathan Schanzer de sevinenler arasındaydı pek tabi. Schanzer, İstanbul halkını tebrik edip kendi kalplerinden geçen olunca bir anda Türk demokrasisini övmeye başladı. Paylaşımının siyonist Jerusalem Post yazarları Seth Frantzman ve Benjamin Weinthal tarafından beğenilmesi de dikkat çekti.

Çeşitli Amerikan ve İngiliz gazetelerinde çalışan ve Türkiye’yi yıllardır karalamak için uğraşmasıyla bilinen David Lepeska ise, “Atatürk’ten sonra Türkiye’nin en başarılı ve popüler siyasetçisi için sonun başlangıcı mı?” diye sordu. İfadeleriyle bu sonu görmek için nasıl büyük arzu taşıdıklarını da bir kez daha belli ettiler.

Amerikan The Atlantic yazarı ve seçim öncesi büyük bir İmamoğlu meddahlığı yapan Melvyn Ingleby da gece boyunca kutlama görüntüleri ve övgü dolu paylaşımlara imza attı. Nasıl methedeceğini bilemeyen Ingleby son derece kalitesiz bir yorumunda, İmamoğlu’nun tüm partilerin seçmenlerine hizmet edeceğini vurguladığı için kazandığını savundu. Halbuki onlarca yıldan beri hemen her adayın vurgusunun böyle olduğu gayet basit ve sıradan insanlar tarafından dahi bilinmektedir.

Amerikalı yazar Claire Berlinski de kendi kalpleri ve arzularına uyunca bir anda Türk halkın için sevgi mesajları paylaştı, kutlamalarına twitter üzerinden iştirak etti. Her şeyin çok güzel olacağı mesajı paylaşan Amerikalı, Ekrem İmamoğlu’nun resmi hesabından paylaşımlar da yaptı.

Bu arada sadece gazeteci ve yazarların değil, alelalde vatandaşların da yorumlar yaptığı görüldü. Bunlardan birisi, bir yenilgi daha gelirse “yeniden dirilen Osmanlı için sonun başlangıcı” olacağını söyledi.

Hindu bir vatandaş da pek neşe içinde sırıtarak “Osmanlı çöküyor” notuyla seçim sonuçlarını kutladı.

Esed destekçisi ırkçı Arap cani, “Osmanlı delisi” diye Erdoğan’a hakaret etti, İmamoğlu’nu kutladı

Esed destekçisi Suriyeli Mohamed Mansour da sonuçlarla çok keyiflendi. Koca bir ülkeye tarihte görülmemiş yıkımı yapan bebek katili gözünü kan bürümüş vahşilerin kafasındaki Mansour’un resmi hesabındaki paylaşımı şu şekildeydi: “Osmanlı delisi daha evvel şayet İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu’nu seçerse İstanbul Belediye başkanlığına, bunun Sisi’yi seçmek olacağını söylemişti. Görünüşe göre çoktan seçtiler! Türkiye’nin Sisi’si ve Türk halkını tebrik ederim

Arap ırkçı milliyetçisi olan Mansour, 10 Haziran’da attığı twitte “Bir Arap olarak kesinlikle Osmanlı delisinin bir Arap ülkesine müdahalesini görmekten nefret ederim!” yazmıştı.

Ayrıca Mansour, İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın Şam, Kahire, Bağdat, Kazan, Buhara, Taşkent’i harekete geçirebileceğimizi söyleyen ve son kalenin Türkiye olduğuna vurgu yapan Mart 2018’deki konuşmasını paylaşmıştı. Paylaşımın üstüne düştüğü notta ise “terörizmi destekleyen Osmanlı ahmak zihniyeti” ifadesini kullanmıştı.

İngiliz çok mutlu olmuş

PKK destekçiliği ile meşhur olup hemen her fırsatta terör örgütünü aklamaya kalkan ve mensupları ile dayanışma gösteren İngiliz İşçi Partisi’nden de sevinç belirtileri görüldü.

Sonuçlar belli olduktan çok kısa süre sonra partinin milletvekillerinden Julie Ward, “Erdoğan’ın AKP partisi İstanbul’u 2. kere kaybettiği için çok mutluyum” twiti attı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. seçim
  5. seçim sonuçları

YORUM YAZ

  • Osman GENÇOsman GENÇ14 dk önce
    ''Game over sübyenciler ''diyenlerin yorumunu nasıl oluyorda yayınlıyorsunuz? Yazıklar olsun. Adamlar resmen müslümanlara küfür ediyor. Esas sübyenci kendileridir.
  • özgürözgür17 dk önce
    ben müslümanım her gun kuran okuyorum sabah akşam, namazım orucum ınfaklarımı yapıyorum ozetle kuran a uymak ıcın elimden gelenı yapıyorum bende sevındım nasıl oluyor şimdi....hata arıyorsanız önce dini, alim, hoca, tarikat vb. kurtarın bence....
  • Ismirliye cevap Ismirliye cevap 22 dk önce
    Bizansın torunu çemkirmiş. Biz burada durdukça senin aldığın her nefes haram olacak. Yedirmeyiz senin gibi mandacılara. İzmirliysen b.k içinde yaşamaya devam
  • kara kutukara kutu25 dk önce
    Burda yorum yapan ların çogu öyle anlaşılıyor ki islam düşmanı buda islami hasasiyeti olan bir gazete burda ne işiniz var sizingidin gözcüde yorum yapın
  • Murat Murat 25 dk önce
    BU. ÜLKEDE. AKP. HÜKÜMET DE. DOLLAR. YUKSELMEDEN. BIR GUN. ÖNÇE. AKP. VE KILLER. TÜRK PARASI. DOLLAR. Cevirip. Vurgun. Yapanlari. DA. Gōrduk.Gümurbașkanimiz. Türk. Parası da. Kalin. Diyor millete. Öbür. Tarafta. Ve killer. Mali. Gōturüyor. Soylenecek. ÇOK șeyler
  • Osman GENÇOsman GENÇ28 dk önce
    Evet ağır bir yumruk yedik. Ama bizim atacağımız yumruk daha ağır olacak.Hiç şüphemiz olmasın. Başımızda BAŞKAN varken endişeye gerek yok. Allah'ın izniyle bu sonuç hayırlara kapı açar inşaallah.
  • Bahattin Bahattin 28 dk önce
    İç savaş çıksa ilk chp lilerin huzuru kaçacak ve ülkeyi ilk onlar terk edecek
  • keremkerem31 dk önce
    Zamanında aynı seyler başkaları için yazılıyordu bu işler sırayla herhalde:)
  • EmreEmre31 dk önce
    Küfür tek millettir. İçtekiler dahil. Başaramayacaklar. Erdoğan'ın şahsında İslamı ve Türk milletini yıkamayacaklar. Hainler her daim kaybetmeye mahkumlar.
  • ismirliismirli41 dk önce
    birdahaki seçimde kesesini dolduran akp lilerin hepsi ülkeyi terk edecek. Yalancı basın yargılanacak. haramlar çıkacak haramlar !
  • Game Over SübyancilarGame Over Sübyancilar41 dk önce
    Yav he he
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 42 dk önce
    İTİN DUASI KABUL GÖRSE GÖKTEN KEMİK YAĞARDI
  • erkan doğanerkan doğan42 dk önce
    YAZIK YAZIK 25 YILDIR NE BELEDİYE BIRAKTINIZ NE HUKÜMET GENE DOYMUYORSUNUZ. BIRAKINDA BİRAZ MİLLET NEFES ALSIN.
  • seyit bulutseyit bulut42 dk önce
    Osamanlı dirildi de sizin haberiniz yok mu hainler siz bu sevinçlerinizi zaten bu ülkeye hainlik yapamadığınız için seviniyorsunuz. sevinciniz her zaman kursağınızda kalacaktır unutmayın ki Allahın hesabı var. Bizim ülkemizde %99 Müslüman olarak biliyoruz ama ne yazık ki İman tam manası ile yüreklere oturmamış olacak ki bu hainler neşe içindeler. Bunun vebalini nasıl vereceksiniz.
  • hasanhasan43 dk önce
    valla bizim kadar sevinemezler
  • SerçeSerçe43 dk önce
    Valla kimseonunla bununla kavgalı lider istemiyor üstüne bir sürü getirdiği sorunda cabası al iş te 4 milyon suriyeli yok s400 yok f35 yok bilmem ne çözcen kardeşim sorunları ekonomiye halka aksettirmiycen.. millet herşey güzel olsun istiyor sorun kavga duymaktan bıktı .. tüm bakanlar değişşsin tüm parti yöneticileri değişsin topu başarısız . Cumhur ittifakı çöktü bırakın kürtler olmadan hiçbirşey olmuyor işte bak öbür tarafa iyi de milliyetçi ama kürtler ile politika geliştirebiliyor .. politika çözüm üretme sanatı siz bu sanatı unuttunuz
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ43 dk önce
    AKAPE GİDİYOR. BAY BAY AKP.BIKTI SENDEN BU MİLLET.
  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Tüm dünyanın nefret ettiği bir ülke haline getirdi AKP bizi. Kuzey Kore gibi olduk.
  • engineerengineer46 dk önce
    CB DA İMAMOĞLUNU TEBRİK ETTİ, YILDIRIMDA TEBRİK ETTİ ,DEMEKKİ ONLARDA MUTLU OLDULAR, HATTA YILDIRIM İMAMOĞLUNA YARDIMCI DA OLACAĞINI BELİRTTİ,
  • Yavuz selimYavuz selim46 dk önce
    Sizin gibi veledu zina çocuklarından başka şeyler beklenmez zaten kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak tır.
  • HACI DURMUŞ KILIÇHACI DURMUŞ KILIÇ47 dk önce
    ne demiş şair azrailine aşık olmuş ise bir milletister ezan dinlet ister çan dinletitiraz etmiyorsa sürü gibi illetmüstehaktır ona her türlü zillet
  • ahmet koçakahmet koçak48 dk önce
    bu saydığınız imansız köpekler ne zaman müslümanı sevdilerki bugün de sevmesinler.seçimi kaybettik diye sevinecekler tabiiki onlara yakışan budur.onlar sevisinki bizler tekrar özümüze dönerek onlara gereken derdi verelim.
  • MisafirMisafir49 dk önce
    Ülkenin bu hale gelmesinde sorumluluğu olanlar bu haberi iyi okusunlar
  • tro l l h un ter tro l l h un ter 51 dk önce
    k u d u r u n ak t r o l l e r.

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